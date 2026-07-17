Бензин може залишатися дорогим навіть за нижчої ціни нафти

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

The Wall Street Journal 17 липня повідомила, що ціни на бензин можуть залишатися підвищеними навіть за зниження нафти. Причини — слабкі запаси пального, обмежена переробна потужність і збої у глобальній пропозиції. Для України це важливо через вплив глобальних маржинальних цін на європейські котирування бензинів.

Розрив між ціною нафти та ціною бензину пояснюється дефіцитом переробки й низьким запасом готового продукту

The Wall Street Journal 17 липня 2026 року повідомила, що бензин у США подорожчав сильніше, ніж сира нафта: WTI торгується близько 80 доларів за барель, що приблизно на 18% вище довоєнного рівня, тоді як бензин залишається на 32% дорожчим — 3,94 долара за галон за даними OPIS.

За матеріалом WSJ, головна причина — не лише сировина, а й обмеженість пропозиції готового пального. Газетa зазначає, що ринки пального мають слабкий буфер, а глобальна переробка стикається з обмеженнями після пошкоджень потужностей і збоїв у постачанні в різних регіонах.

У матеріалі наведено оцінку, що запаси бензину в США на 8% нижчі за п’ятирічний середній рівень. Додатковим чинником названо вимоги до змішування пального, які у липні додали 14 центів на галон до витрат нафтопереробників.

WSJ також пише, що глобальний випуск нафтопродуктів зменшився на 5,1 млн барелів на добу проти минулого року, а логістичні обмеження сповільнюють доставку пального. Тому політичні рішення — наприклад тимчасове послаблення окремих вимог або податків — можуть лише частково пом’якшити ціновий тиск.

Для європейського ринку бензинів висновок матеріалу полягає в тому, що зниження нафти не обов’язково автоматично знижує ціну бензину. Якщо маржа переробки та логістична премія залишаються високими, імпортний паритет для українського ринку також може залишатися жорстким.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Wall Street Journal.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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