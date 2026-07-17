Eurostat: бензинові автомобілі все ще домінують у нових реєстраціях більшості країн ЄС

Eurostat оновив статистику щодо легкових автомобілів у ЄС. Попри зростання альтернативних видів енергії, бензинові автомобілі, включно з гібридами, залишаються головним типом моторної енергії у більшості країн ЄС. Це важливо для оцінки майбутнього попиту на бензини та темпів зниження нафтової залежності транспорту.

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Eurostat у матеріалі, оприлюдненому 17 липня 2026 року, повідомив, що загальний парк легкових автомобілів у ЄС за останні п’ять років зростав майже в усіх країнах і перевищив 260 млн автомобілів.

За даними Eurostat, у 2024 році автомобілі на альтернативних видах енергії все ще мали невелику частку в нових реєстраціях легкових авто в ЄС і суттєво поступалися бензиновим автомобілям. Середній показник частки таких авто в нових реєстраціях становив 16,5%.

Кількість акумуляторних електромобілів у ЄС у 2024 році сягнула майже 5,8 млн. Це у 115 разів більше, ніж у 2013 році, і у 10 разів більше, ніж у 2019 році. Їхня частка в загальному парку легкових авто зросла з 0,02% у 2013 році до 2,2% у 2024 році.

Eurostat підкреслює, що вибір між бензиновими, дизельними та альтернативними автомобілями суттєво залежить від національних стимулів і податкових правил. Серед 27 країн ЄС альтернативні авто стали найбільшою категорією лише в Данії. В усіх інших країнах бензин, включно з гібридами, залишається основним джерелом моторної енергії.

У 2024 році найвищі частки бензинових авто, включно з гібридами, серед нових реєстрацій були зафіксовані на Кіпрі — 86,5%, у Греції — 82,7%, Болгарії — 79,5%, Словенії — 77,0%, Польщі — 76,4% та Угорщині — 75,8%.

Для ринку бензинів це означає, що навіть за швидкого зростання електромобілів і гібридів бензинова база попиту в ЄС залишається значною. Для України це важливо через залежність від європейських цінових сигналів і структури попиту в сусідніх ринках.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Eurostat.