Eurostat: бензинові автомобілі все ще домінують у нових реєстраціях більшості країн ЄС

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Eurostat: бензинові автомобілі все ще домінують у нових реєстраціях більшості країн ЄС

Eurostat оновив статистику щодо легкових автомобілів у ЄС. Попри зростання альтернативних видів енергії, бензинові автомобілі, включно з гібридами, залишаються головним типом моторної енергії у більшості країн ЄС. Це важливо для оцінки майбутнього попиту на бензини та темпів зниження нафтової залежності транспорту.

Електрифікація зростає, але структура автопарку ЄС ще довго підтримуватиме попит на бензин

Eurostat у матеріалі, оприлюдненому 17 липня 2026 року, повідомив, що загальний парк легкових автомобілів у ЄС за останні п’ять років зростав майже в усіх країнах і перевищив 260 млн автомобілів.

За даними Eurostat, у 2024 році автомобілі на альтернативних видах енергії все ще мали невелику частку в нових реєстраціях легкових авто в ЄС і суттєво поступалися бензиновим автомобілям. Середній показник частки таких авто в нових реєстраціях становив 16,5%.

Кількість акумуляторних електромобілів у ЄС у 2024 році сягнула майже 5,8 млн. Це у 115 разів більше, ніж у 2013 році, і у 10 разів більше, ніж у 2019 році. Їхня частка в загальному парку легкових авто зросла з 0,02% у 2013 році до 2,2% у 2024 році.

Eurostat підкреслює, що вибір між бензиновими, дизельними та альтернативними автомобілями суттєво залежить від національних стимулів і податкових правил. Серед 27 країн ЄС альтернативні авто стали найбільшою категорією лише в Данії. В усіх інших країнах бензин, включно з гібридами, залишається основним джерелом моторної енергії.

У 2024 році найвищі частки бензинових авто, включно з гібридами, серед нових реєстрацій були зафіксовані на Кіпрі — 86,5%, у Греції — 82,7%, Болгарії — 79,5%, Словенії — 77,0%, Польщі — 76,4% та Угорщині — 75,8%.

Для ринку бензинів це означає, що навіть за швидкого зростання електромобілів і гібридів бензинова база попиту в ЄС залишається значною. Для України це важливо через залежність від європейських цінових сигналів і структури попиту в сусідніх ринках.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Eurostat.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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