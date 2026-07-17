Eurostat: енергетична складова інфляції єврозони у червні становила 8,5%

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Eurostat: енергетична складова інфляції єврозони у червні становила 8,5%

Eurostat 17 липня оприлюднив дані про інфляцію єврозони за червень 2026 року. Загальна річна інфляція знизилася до 2,8% після 3,2% у травні, але енергетична складова залишилася найвищою серед основних компонентів — 8,5%. Це підтверджує, що витрати на енергію й пальне залишаються ключовим інфляційним ризиком для споживачів.

Навіть за нижчої загальної інфляції енергія залишається найволатильнішою частиною споживчих витрат

Eurostat у статті з даними, доступними 17 липня 2026 року, повідомив, що річна інфляція в єврозоні в червні становила 2,8%, знизившись із 3,2% у травні.

Серед основних компонентів інфляції найвищий річний темп у червні мала енергія — 8,5%. У травні цей показник становив 10,8%. Послуги подорожчали на 3,2% після 3,5% у травні, продукти харчування, алкоголь і тютюн — на 1,5% після 1,9%, неенергетичні промислові товари — на 0,7% після 0,9%.

Eurostat зазначає, що енергія має вагу близько 9,0% у структурі витрат домогосподарств єврозони у 2026 році. Разом із продуктами харчування, алкоголем і тютюном ці компоненти становлять менш як третину споживчих витрат, але можуть суттєво впливати на загальну інфляцію, оскільки їхні ціни коливаються сильніше за інші групи.

Для ринку бензинів ця статистика важлива як макроекономічний фон. Висока енергетична інфляція підвищує увагу урядів до податків, роздрібних цін, доступності пального та заходів підтримки споживачів. Водночас Eurostat не виділяє в цьому матеріалі окремо бензин, тому новина відображає ширший енергетичний, а не суто бензиновий індикатор.

Для українського ринку це має значення через те, що європейські енергетичні ціни формують середовище для імпортного паритету, логістичних витрат і поведінки трейдерів на ринку моторного пального.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Eurostat.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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