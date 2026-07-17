МЕА попередило про ризик для глобальної енергетичної безпеки, якщо Ормузька протока не відкриється найближчими тижнями

Фатіх Біроль заявив, що нафтова безпека залишається критичним питанням, а ситуація може погіршитися, якщо рух через Ормузьку протоку не нормалізується. Для ринку бензинів цей сигнал важливий через можливий вплив на доступність сировини, морську логістику та вартість переробки.

Міжнародне енергетичне агентство акцентує не на разовому стрибку цін, а на ризику тривалого збою постачання

Reuters 17 липня 2026 року повідомило, що виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль попередив про ризик для глобальної енергетичної безпеки, якщо Ормузька протока не буде відкрита найближчими тижнями.

За даними Reuters, вузький водний шлях між Іраном та Оманом зазвичай забезпечує проходження близько однієї п’ятої світових енергетичних постачань. З початку конфлікту 28 лютого, після ударів США та Ізраїлю по Ірану, протока переважно заблокована.

Для європейського ринку бензинів така оцінка важлива не як окрема цінова котировка, а як індикатор стійкості глобальної системи постачання. Якщо обмеження судноплавства затягуються, зростає значення альтернативних маршрутів, страхових витрат, фрахту та конкуренції між регіонами за готові нафтопродукти.

Український ринок бензинів залежить від імпортної альтернативи та європейських котирувань. Тому затяжна напруга на глобальних маршрутах може впливати на український ринок через зміну базових цін у Європі, логістичних витрат і доступності ресурсів у трейдерів.

«Нафтова безпека все ще є критичним питанням. Ми маємо бути стурбовані, і я стурбований, якщо ситуація не покращиться в найближчі кілька тижнів», — заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль на заході Council on Foreign Relations.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.