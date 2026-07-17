МЕА попередило про ризик для глобальної енергетичної безпеки, якщо Ормузька протока не відкриється найближчими тижнями

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

МЕА попередило про ризик для глобальної енергетичної безпеки, якщо Ормузька протока не відкриється найближчими тижнями

Фатіх Біроль заявив, що нафтова безпека залишається критичним питанням, а ситуація може погіршитися, якщо рух через Ормузьку протоку не нормалізується. Для ринку бензинів цей сигнал важливий через можливий вплив на доступність сировини, морську логістику та вартість переробки.

Міжнародне енергетичне агентство акцентує не на разовому стрибку цін, а на ризику тривалого збою постачання

Reuters 17 липня 2026 року повідомило, що виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль попередив про ризик для глобальної енергетичної безпеки, якщо Ормузька протока не буде відкрита найближчими тижнями.

За даними Reuters, вузький водний шлях між Іраном та Оманом зазвичай забезпечує проходження близько однієї п’ятої світових енергетичних постачань. З початку конфлікту 28 лютого, після ударів США та Ізраїлю по Ірану, протока переважно заблокована.

Для європейського ринку бензинів така оцінка важлива не як окрема цінова котировка, а як індикатор стійкості глобальної системи постачання. Якщо обмеження судноплавства затягуються, зростає значення альтернативних маршрутів, страхових витрат, фрахту та конкуренції між регіонами за готові нафтопродукти.

Український ринок бензинів залежить від імпортної альтернативи та європейських котирувань. Тому затяжна напруга на глобальних маршрутах може впливати на український ринок через зміну базових цін у Європі, логістичних витрат і доступності ресурсів у трейдерів.

«Нафтова безпека все ще є критичним питанням. Ми маємо бути стурбовані, і я стурбований, якщо ситуація не покращиться в найближчі кілька тижнів», — заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль на заході Council on Foreign Relations.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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