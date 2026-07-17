Парк електромобілів у Китаї наблизився до 50 млн одиниць

Argus Media 16 липня повідомило, що парк транспортних засобів на нових джерелах енергії у Китаї досяг 48,97 млн одиниць наприкінці червня. Швидке зростання електрифікації транспорту стало чинником, що змінює довгостроковий попит на моторне пальне.

Найбільший автомобільний ринок світу прискорює електрифікацію на тлі високих цін на нафту

За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, які наводить Argus Media, парк транспортних засобів на нових джерелах енергії у країні досяг 48,97 млн одиниць на кінець червня. Це становило 13,2% загального парку транспортних засобів. Частка зросла на 2,9 процентного пункта за рік.

Батарейні електромобілі становили 68,8% парку NEV, або 33,68 млн одиниць. До NEV у китайській статистиці належать батарейні електромобілі, plug-in hybrid і транспорт на паливних елементах. У першому півріччі 2026 року Китай зареєстрував 5,2 млн нових NEV, що становило 49,4% усіх нових реєстрацій транспортних засобів. Цей показник був на 4,5 процентного пункта вищим, ніж роком раніше.

Argus зазначає, що швидкий розвиток інтелектуалізації автомобілів, розширення зарядної інфраструктури та вищі ціни на нафту внаслідок близькосхідного конфлікту прискорили перехід до електромобілів. Видання також вказує, що Хайнань окреслив плани заборонити продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року, що посилило очікування структурного зниження споживання бензину.

Для ринку нафти і нафтопродуктів ця новина важлива як сигнал про зміну попиту з боку транспортного сектору. Китай залишається одним із ключових центрів глобального споживання енергоносіїв, тому темпи електрифікації його автопарку впливають на оцінки майбутнього попиту на моторне пальне і переробку нафти.

Для дизельного сегмента прямий ефект у матеріалі не деталізується. Водночас загальна електрифікація транспорту належить до ширших заходів зі зменшення залежності економік від нафти та нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.