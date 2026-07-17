Парк електромобілів у Китаї наблизився до 50 млн одиниць

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Парк електромобілів у Китаї наблизився до 50 млн одиниць

Argus Media 16 липня повідомило, що парк транспортних засобів на нових джерелах енергії у Китаї досяг 48,97 млн одиниць наприкінці червня. Швидке зростання електрифікації транспорту стало чинником, що змінює довгостроковий попит на моторне пальне.

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За даними Міністерства громадської безпеки Китаю, які наводить Argus Media, парк транспортних засобів на нових джерелах енергії у країні досяг 48,97 млн одиниць на кінець червня. Це становило 13,2% загального парку транспортних засобів. Частка зросла на 2,9 процентного пункта за рік.

Батарейні електромобілі становили 68,8% парку NEV, або 33,68 млн одиниць. До NEV у китайській статистиці належать батарейні електромобілі, plug-in hybrid і транспорт на паливних елементах. У першому півріччі 2026 року Китай зареєстрував 5,2 млн нових NEV, що становило 49,4% усіх нових реєстрацій транспортних засобів. Цей показник був на 4,5 процентного пункта вищим, ніж роком раніше.

Argus зазначає, що швидкий розвиток інтелектуалізації автомобілів, розширення зарядної інфраструктури та вищі ціни на нафту внаслідок близькосхідного конфлікту прискорили перехід до електромобілів. Видання також вказує, що Хайнань окреслив плани заборонити продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2030 року, що посилило очікування структурного зниження споживання бензину.

Для ринку нафти і нафтопродуктів ця новина важлива як сигнал про зміну попиту з боку транспортного сектору. Китай залишається одним із ключових центрів глобального споживання енергоносіїв, тому темпи електрифікації його автопарку впливають на оцінки майбутнього попиту на моторне пальне і переробку нафти.

Для дизельного сегмента прямий ефект у матеріалі не деталізується. Водночас загальна електрифікація транспорту належить до ширших заходів зі зменшення залежності економік від нафти та нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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