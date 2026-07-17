Удари по танкерах і портах підвищили ризик зупинення паливної логістики Чорного моря

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Удари по танкерах і портах підвищили ризик зупинення паливної логістики Чорного моря

Українські військові повідомили про ураження щонайменше 11 російських суден, серед яких п’ять нафтових танкерів і один газовий танкер. росія заявила про удари по суднах та інфраструктурі портів Одеси й Південного. Reuters не зміг незалежно підтвердити заяви сторін, але судноплавство в Азовському морі залишалося обмеженим. :contentReference[oaicite:6]{index=6}

Паливні судна стали безпосередніми цілями бойових дій

16 липня бойові дії в Чорному й Азовському морях охопили судна, що використовуються для перевезення нафти та газу. Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді заявив про ураження п’яти нафтових танкерів, газового танкера, трьох суховантажів і двох буксирів.

За його словами, загальна кількість суден, атакованих українськими силами з початку липня, досягла 147. Reuters окремо наголосив, що не мав змоги незалежно перевірити бойові заяви жодної зі сторін.

російське міністерство оборони повідомило про ураження українського військового судна і швидкісного катера, які прямували до портів Одеської області. Воно також заявило про удари по портовій інфраструктурі Одеси та Південного. :contentReference[oaicite:7]{index=7}

Захист одного об’єкта не гарантує стійкості всього маршруту

Морська паливна інфраструктура складається не лише з термінала або сховища. Її робота залежить від безпеки танкерів, буксирів, підхідних каналів, портових причалів, навігаційного обладнання та шляхів виходу в море.

Навіть за відсутності підтвердженого пошкодження самого термінала підвищення ризику для суден може змусити операторів обмежити рух, змінити маршрути або збільшити страхові премії. У такому разі об’єкт фізично залишається працездатним, але його фактична пропускна здатність знижується.

Судноплавство в Азовському морі 16 липня залишалося обмеженим. Два з трьох українських глибоководних чорноморських портів працювали у звичайному режимі, тоді як Чорноморськ суттєво скоротив приймання вантажів.

Критичним стає захист усієї логістичної мережі

Подія підтверджує, що в умовах війни неможливо відокремити захист портової інфраструктури від захисту комерційного судноплавства. Для безперервності постачання важливі одночасно фізична оборона терміналів, контроль акваторії, резервні причали, дублювання маршрутів і можливість швидкого перенаправлення вантажів.

Зростання кількості інцидентів у Чорному та Азовському морях підвищує ризик не лише прямого пошкодження паливних активів, а й операційного зупинення маршрутів без руйнування основного обладнання.

Джерела: Reuters.

 

Автор:

(Всего статей: 3164)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: