Загальнонаціональні проблеми з пальним на росії поглиблюються. 

Загальнонаціональні проблеми з пальним на росії, які пов’язані з ударами по НПЗ, зростанням цін на дизель і обмеженнями судноплавства в Азовському морі, поглиблюються.

Збої в російській переробці та транспорті перетворюються на паливний і логістичний ризик

Reuters 17 липня 2026 року повідомило, що російські фермери зіткнулися з посиленим тиском через паливну кризу та військову ескалацію в Азовському морі. Агентство пов’язує кризу з місяцями українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

За словами фермерів із Ростовської області, ціни на дизельне пальне, потрібне для тракторів і комбайнів, зросли, а працівники змушені стояти в чергах по пів дня, щоб заправити автомобілі та дістатися до ферми.

Reuters також зазначає, що Азовське море є головним виходом для експорту зерна з Ростовської області. Через обмеження судноплавства пропозиції купити зерно майже зникли. Один із прикладів, наведений у матеріалі: пропозиція на пшеницю становила 14 500 рублів за тонну, з яких 2 500 рублів потрібно було витратити на доставку.

Міністерка сільського господарства росії Оксана Лут визнала, що паливні занепокоєння є в усіх регіонах, і пообіцяла забезпечити фермерів необхідним пальним. Аналітик SovEcon Андрій Сізов заявив Reuters, що без військового рішення для відкриття Азовського моря росія може недопостачити на світовий ринок 5–10 млн тонн пшениці в другій половині року.

Для ринку бензинів новина має непряме, але важливе значення: удари по російській переробці вже впливають на внутрішній ринок пального росії, а збої в регіональній логістиці можуть змінювати конкуренцію за нафтопродукти та транспортні потужності в Чорноморському регіоні.

«Усе стоїть. Ячмінь — стоїть. Пшениця — стоїть. А нам відчайдушно потрібні гроші зараз. Нам потрібно продати врожай і купити дизельне пальне, добрива», — сказала Reuters фермерка Любов Федорченко.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.