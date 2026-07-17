Загальнонаціональні проблеми з пальним на росії поглиблюються. 

Обновлено: Июль 17, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Загальнонаціональні проблеми з пальним на росії поглиблюються. 

Загальнонаціональні проблеми з пальним на росії, які пов’язані з ударами по НПЗ, зростанням цін на дизель і обмеженнями судноплавства в Азовському морі, поглиблюються.

Збої в російській переробці та транспорті перетворюються на паливний і логістичний ризик

Reuters 17 липня 2026 року повідомило, що російські фермери зіткнулися з посиленим тиском через паливну кризу та військову ескалацію в Азовському морі. Агентство пов’язує кризу з місяцями українських ударів по російських нафтопереробних заводах.

За словами фермерів із Ростовської області, ціни на дизельне пальне, потрібне для тракторів і комбайнів, зросли, а працівники змушені стояти в чергах по пів дня, щоб заправити автомобілі та дістатися до ферми.

Reuters також зазначає, що Азовське море є головним виходом для експорту зерна з Ростовської області. Через обмеження судноплавства пропозиції купити зерно майже зникли. Один із прикладів, наведений у матеріалі: пропозиція на пшеницю становила 14 500 рублів за тонну, з яких 2 500 рублів потрібно було витратити на доставку.

Міністерка сільського господарства росії Оксана Лут визнала, що паливні занепокоєння є в усіх регіонах, і пообіцяла забезпечити фермерів необхідним пальним. Аналітик SovEcon Андрій Сізов заявив Reuters, що без військового рішення для відкриття Азовського моря росія може недопостачити на світовий ринок 5–10 млн тонн пшениці в другій половині року.

Для ринку бензинів новина має непряме, але важливе значення: удари по російській переробці вже впливають на внутрішній ринок пального росії, а збої в регіональній логістиці можуть змінювати конкуренцію за нафтопродукти та транспортні потужності в Чорноморському регіоні.

«Усе стоїть. Ячмінь — стоїть. Пшениця — стоїть. А нам відчайдушно потрібні гроші зараз. Нам потрібно продати врожай і купити дизельне пальне, добрива», — сказала Reuters фермерка Любов Федорченко.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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