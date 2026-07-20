Brent стримується нижче 90 доларів, але напруга в дизельному сегменті вже поширюється за межі сирої нафти

Brent може потребувати або тривалішого збою в Ормузькій протоці, або чітких ознак швидкого скорочення світових запасів, щоб вийти вище 90 доларів за барель. Водночас, наслідки конфлікту вже виходять за межі сирої нафти: дизель і бензин залишаються дефіцитнішими, а паливні ринки Європи демонструють ознаки напруження.

Нафта вже подорожчала, але трейдери очікують доказів глибшого дефіциту

За даними Qatar Tribune, глобальний бенчмарк Brent у п’ятницю торгувався близько 85 доларів за барель і рухався до тижневого зростання приблизно на 11%. Американська WTI перебувала поблизу 80 доларів за барель. Ціни на нафту наблизилися до найвищих рівнів приблизно за місяць після поновлення військових обмінів між Вашингтоном і Тегераном, які порушили регіональні ланцюги постачання та обмежили рух танкерів через Ормузьку протоку.

Попри високі геополітичні ризики, Brent не зміг впевнено вийти за пік тижня 87,55 долара за барель. Джерело зазначає, що ринок зберігав відносно стриману реакцію навіть після повідомлень, що в четвер через протоку не пройшов жоден нафтовий танкер в обох напрямках. За оцінкою Кріса Вестона, керівника досліджень Pepperstone, така поведінка свідчить, що інвестори ще залишають простір для дипломатії.

Ормузька протока залишається головним фокусом енергетичних ринків, оскільки через цей вузький маршрут проходить близько 20% світової сирої нафти та нафтопродуктів. Видимий рух танкерів істотно сповільнився, хоча частина вантажів, за даними матеріалу, продовжує рухатися через перевалку ship-to-ship поблизу Оману.

Qatar Tribune також повідомляє, що занепокоєння безпекою судноплавства посилилося після атак Ірану на судна з нафтою ОАЕ. У відповідь ОАЕ, за даними джерела, продали від 8 млн до 10 млн барелів офшорної сирої нафти азійським переробникам для завантаження поза Ормузькою протокою, щоб зменшити залежність від потенційно проблемного маршруту.

Для паливного ринку ключовою є оцінка джерела, що вплив конфлікту поширюється за межі сирої нафти. Прибутковість американських НПЗ піднялася до рекордних рівнів через стиснення постачання дизельного пального й бензину, а паливні ринки Європи також демонструють ознаки зростання напруження. Додатковий тиск створює скорочення російського експорту пального після українських ударів по НПЗ і обмежень експорту дизельного пального з боку москви.

Кріс Вестон, керівник досліджень Pepperstone: «Питання зараз у тому, який додатковий каталізатор потрібен, щоб проштовхнути Brent вище максимумів вівторка і до 90 доларів, коли так багато негативних новин уже враховано в цінах».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Qatar Tribune.