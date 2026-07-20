Британська енергосистема наближалася до аварійного порогу під час літньої спеки

The Times 19 липня повідомила, що Велика Британія влітку 2026 року кілька разів наближалася до відключень через те, що Національний оператор енергосистеми NESO недооцінив ризик спеки. За даними видання, 23 червня, коли температура сягала 34,6°C, система протягом 26 хвилин працювала нижче безпечного порогу, а аварійні дії коштували £11,2 млн за один день.

Ключовими факторами стали різке зростання попиту через кондиціонери та вентилятори, слабка вітрова генерація і напруження в європейських енергосистемах. У пікові вечірні години газові електростанції забезпечували 52% виробництва електроенергії. Це показало, що за низького вітру й високого попиту саме газова генерація знову стає критичним джерелом системної гнучкості.

Ризики

Головний ризик — недооцінка системного дефіциту в годинах пікового навантаження. Якщо в сусідніх європейських зонах одночасно зростає попит і падає ВДЕ-генерація, імпортна електроенергія дорожчає, а фактична арбітражна маржа може бути знищена витратами на перетин, балансування та небаланси.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Times.