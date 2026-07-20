Британська енергосистема наближалася до аварійного порогу під час літньої спеки

Обновлено: Июль 20, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Британська енергосистема наближалася до аварійного порогу під час літньої спеки

The Times 19 липня повідомила, що Велика Британія влітку 2026 року кілька разів наближалася до відключень через те, що Національний оператор енергосистеми NESO недооцінив ризик спеки. За даними видання, 23 червня, коли температура сягала 34,6°C, система протягом 26 хвилин працювала нижче безпечного порогу, а аварійні дії коштували £11,2 млн за один день.

Ключовими факторами стали різке зростання попиту через кондиціонери та вентилятори, слабка вітрова генерація і напруження в європейських енергосистемах. У пікові вечірні години газові електростанції забезпечували 52% виробництва електроенергії. Це показало, що за низького вітру й високого попиту саме газова генерація знову стає критичним джерелом системної гнучкості.

Ризики

Головний ризик — недооцінка системного дефіциту в годинах пікового навантаження. Якщо в сусідніх європейських зонах одночасно зростає попит і падає ВДЕ-генерація, імпортна електроенергія дорожчає, а фактична арбітражна маржа може бути знищена витратами на перетин, балансування та небаланси.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Times.

Автор:

(Всего статей: 3193)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: