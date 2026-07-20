Експорт сирої нафти й конденсату з Перської затоки у першій половині липня відновився до 12–13,6 млн барелів на добу і фактично повернувся до довоєнного рівня. За перші два тижні місяця потоки зросли на 16% порівняно з червнем. Однак відновлення може виявитися короткочасним: через нову ескалацію між США та Іраном кількість танкерних проходів через Ормузьку протоку вже різко скорочується. На тлі загострення Brent знову перевищила $90 за барель, тоді як WTI торгувалася на рівні $84,25 за барель.

Експорт нафти з Перської затоки відновився до довоєнного рівня, але нова ескалація знову перекриває Ормуз

Нафтовий експорт із Перської затоки в першій половині липня продемонстрував різке відновлення після попередніх перебоїв. За даними Kpler і Vortexa, потоки сирої нафти та конденсату досягли рівнів, близьких до довоєнних.

Kpler оцінила середній обсяг експорту приблизно у 12 млн барелів на добу ;

оцінила середній обсяг експорту приблизно у ; Vortexa надала вищу оцінку — близько 13,6 млн барелів на добу ;

надала вищу оцінку — близько ; за перші два тижні липня потоки з Саудівської Аравії, ОАЕ, Іраку, Ірану та Кувейту зросли на 16% порівняно з червнем.

За оцінкою Kpler, найбільше місячне зростання експорту продемонстрували Іран, Ірак і Саудівська Аравія. Дані Vortexa дещо відрізняються: за її оцінкою, лідером відновлення став Ірак.

Відновлення виявилося нестійким

Повернення експорту до довоєнних показників може виявитися лише коротким епізодом. Аналітичні компанії вже зафіксували різке скорочення кількості танкерів, що проходять через Ормузьку протоку.

Причиною стала нова ескалація бойових дій між США та Іраном. Рух через одну з ключових транспортних артерій світового нафтового ринку знову сповільнюється до мінімальних рівнів.

«Ми спостерігаємо уповільнення активності, а це означає, що країнам доведеться скорочувати видобуток, що зменшить обсяг сирої нафти, який буде відвантажуватися», — заявив аналітик Kpler Йоганнес Раубалл.

Таким чином, проблема Ормузької протоки знову виходить за межі суто транспортного ризику. Якщо експортні маршрути не дозволяють стабільно вивозити нафту, країни-виробники можуть бути змушені скорочувати видобуток. У такому разі логістичний шок безпосередньо трансформується у скорочення фізичного постачання на світовий ринок.

Танкерні перевезення знову опинилися під загрозою

Ситуація у протоці залишається нестабільною. Повідомлялося, що після іранських ударів по суднах один із танкерів, імовірно, зупинився безпосередньо у водному шляху.

Водночас судноплавство через Ормузьку протоку опинилося під впливом одночасних дій Ірану та США. Згідно з наведеним у матеріалі описом ситуації, США зосереджуються на іранських та пов’язаних з Іраном суднах, тоді як Іран атакує кораблі країн-союзників США.

Це створює ризик так званої подвійної блокади, за якої можливості безпечного проходження танкерів можуть обмежуватися діями обох сторін конфлікту.

«Найближчі дні та тижні дадуть чіткіше уявлення про сталий рівень експорту нафти з регіону в умовах поновлення подвійних блокад», — заявив аналітик Barclays Амарпріт Сінгх.

Ринок отримав коротке вікно для відновлення постачання

Дані за першу половину липня показують, наскільки швидко експорт із Перської затоки може відновлюватися за умови покращення судноплавства через Ормуз. Водночас нове падіння кількості танкерних проходів демонструє нестійкість такого відновлення.

12–13,6 млн барелів на добу — оцінений діапазон експорту сирої нафти й конденсату в першій половині липня;

— оцінений діапазон експорту сирої нафти й конденсату в першій половині липня; 16% — зростання потоків за перші два тижні липня порівняно з червнем;

— зростання потоків за перші два тижні липня порівняно з червнем; Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Іран і Кувейт забезпечили відновлення регіонального експорту;

забезпечили відновлення регіонального експорту; нова ескалація вже призвела до різкого скорочення танкерних проходів через Ормузьку протоку ;

; подальше уповільнення експорту може змусити виробників зменшувати видобуток.

Отже, головним питанням для світового нафтового ринку стає не потенційна експортна спроможність країн Перської затоки, а можливість стабільно й безпечно вивозити видобуту нафту через Ормузьку протоку. Липневе відновлення показало, що регіон здатний швидко нарощувати експорт після послаблення обмежень. Нова ескалація так само швидко розвернула цю тенденцію.

Brent повернулася вище $90 за барель

Ринок уже відреагував на нове загострення. Ескалація бойових дій повернула ціну Brent вище психологічно важливої позначки $90 за барель. На момент підготовки вихідного матеріалу американська WTI торгувалася на рівні $84,25 за барель.

Brent — понад $90 за барель;

WTI — $84,25 за барель;

ключовим фактором ризику залишається фактична інтенсивність руху танкерів через Ормуз;

тривалі перебої можуть скоротити не лише експорт, а й безпосередньо видобуток у країнах регіону.

Таким чином, перша половина липня продемонструвала можливість швидкого повернення нафтового експорту Перської затоки до довоєнних рівнів, але водночас підтвердила його критичну залежність від безпеки Ормузької протоки. Якщо нове скорочення танкерного руху виявиться тривалим, ринок знову може зіткнутися не лише з логістичними перебоями, а й зі зменшенням фізичних обсягів нафти, доступних для світових споживачів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OilPrice.com.