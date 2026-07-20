ЄС і країни Перської затоки виступили проти дозволів і зборів за прохід Ормузькою протокою

Обновлено: Июль 20, 2026. Тэги: , , , , , , ,

ЄС і країни Перської затоки виступили проти дозволів і зборів за прохід Ормузькою протокою

Європейський Союз і Рада співробітництва арабських держав Перської затоки відкинули як «незаконні» претензії будь-якої держави на суверенітет або контроль над Ормузькою протокою. У спільній заяві сторони також виступили проти запровадження дозволів або зборів за міжнародне судноплавство через цей стратегічний маршрут.

Питання плати за прохід протокою стало частиною ширшого ризику для морської логістики нафти й нафтопродуктів

Anadolu повідомляє, що заява ЄС і Ради співробітництва арабських держав Перської затоки прозвучала після Форуму високого рівня з регіональної безпеки та співпраці у Брюсселі. У документі сторони заявили, що жодна двостороння домовленість, порозуміння або меморандум між державами не може незаконно регулювати або обмежувати право проходу через міжнародну протоку.

Для ринку нафти й дизельного пального значення цієї заяви полягає в тому, що вона стосується не лише військової безпеки, а й економічних умов судноплавства. Дозволи, збори або претензії на контроль над проходом можуть змінювати витрати морської логістики, страхування та маршрути руху сировини й нафтопродуктів. У джерелі прямо зазначено, що право проходу гарантоване всім державам міжнародним правом і не може залежати від контролю або дозволу будь-якої окремої держави.

У тому самому ранковому зведенні Anadolu повідомило про нову хвилю ударів США по Ірану. Центральне командування США заявило, що удари мали «додатково послабити здатність Ірану загрожувати комерційному судноплавству в Ормузькій протоці» та покарати сили Корпусу вартових ісламської революції за атаки на американських військових у Йорданії.

Отже, за даними джерела, 19 липня на перший план вийшли одразу два компоненти логістичного ризику: фізична безпека судноплавства та правовий режим проходу через протоку. Обидва чинники мають значення для ринку нафти й нафтопродуктів, оскільки Ормузька протока залишається одним із ключових маршрутів глобальної морської енергетичної торгівлі.

Заява ЄС і Ради співробітництва арабських держав Перської затоки: «Жодна двостороння домовленість, порозуміння або меморандум між державами не може незаконно регулювати або обмежувати право проходу через міжнародну протоку».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Anadolu.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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