Brent піднялася до $91,05 на тлі атак у регіоні та погроз блокади Саудівської Аравії

Обновлено: Июль 21, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Brent піднялася до $91,05 на тлі атак у регіоні та погроз блокади Саудівської Аравії

Reuters 21 липня повідомило про зростання нафтових цін до п’ятитижневого максимуму після нових атак у регіоні, погроз хуситів щодо морської блокади Саудівської Аравії та розвороту двох танкерів із саудівською нафтою в Червоному морі.

Геополітична премія знову стала ключовим чинником ціни на нафту, що формує базу для вартості бензинів і нафтопродуктів.

Станом на 1:26 p.m. EDT 21 липня ф’ючерси на Brent подорожчали на $1,83, або на 2,1%, до $91,05 за барель. Американська WTI зросла на $1,92, або на 2,3%, до $85,15 за барель. За даними Reuters, Brent рухалася до найвищого закриття з 10 червня, а WTI — з 11 червня.

Ринок реагував на кілька одночасних ризиків для морської логістики. Два танкери, що перевозили саудівську нафту до Азії, розвернулися в Червоному морі після погроз хуситів щодо блокади Саудівської Аравії. Reuters також повідомило про удари США по цілях на півдні та заході Ірану, іранські атаки по об’єктах США в Бахрейні, Кувейті та Йорданії, а також про влучання щонайменше в один танкер у Ормузькій протоці.

Додатковий логістичний ризик виник у Чорному морі: Каспійський трубопровідний консорціум припинив приймання казахстанської нафти після зупинення відвантажень на своєму чорноморському терміналі через атаки на танкери, повідомили Reuters джерела.

«Оптиміст може побачити в останніх американських атаках останню спробу посилити переговорну позицію перед досягненням компромісу й відкриттям Ормузької протоки. Однак ризик полягає в більш тривалому глухому куті — з невизначеними енергетичними потоками, вищими цінами на нафту та повторюваними атаками», — йдеться в записці SEB Research.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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