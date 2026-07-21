Експорт нафти з Перської затоки коротко відновився до довоєнних рівнів, але потоки знову сповільнюються

Обновлено: Июль 21, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Експорт нафти з Перської затоки коротко відновився до довоєнних рівнів, але потоки знову сповільнюються

Експорт сирої нафти та конденсату з Перської затоки у першій половині липня повертався до довоєнних рівнів — 12–13,6 млн барелів на добу. Водночас відновлення не виглядає стійким через нове сповільнення руху через Ормузьку протоку.

Коротке відновлення експорту не зняло ризику для сировинної бази виробництва бензинів

За даними, наведеними OilPrice.com, потоки нафти й конденсату із Саудівської Аравії, ОАЕ, Іраку, Ірану та Кувейту зросли на 16% проти червня за перші два тижні липня. Kpler оцінив середній показник у 12 млн барелів на добу, тоді як Vortexa — у 13,6 млн барелів на добу.

Матеріал зазначає, що за оцінкою Kpler найбільше місячне зростання експорту показали Іран, Ірак і Саудівська Аравія. Vortexa, зі свого боку, оцінює Ірак як країну з найбільшим місячним приростом. Це свідчить про коротке поліпшення сировинного балансу у першій половині липня.

Однак OilPrice.com підкреслює, що відновлення навряд чи збережеться, оскільки рух через Ормузьку протоку знову різко сповільнюється на тлі поновлення бойових дій між США та Іраном. Для ринку бензинів це має значення через сировинну базу НПЗ: навіть якщо фізичні обсяги нафти тимчасово зросли, нестабільність маршруту не дає ринку стійкого сигналу про нормалізацію.

Для європейських імпортерів нафтопродуктів така ситуація означає збереження ризикової премії в ланцюгу від сирої нафти до бензинів, особливо якщо переробка в Азії та на Близькому Сході залишається обмеженою.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OilPrice.com.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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