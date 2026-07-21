Новий прем’єр Великої Британії може підтримати проєкти Rosebank і Jackdaw у Північному морі

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, за повідомленнями, готується підтримати проєкти Rosebank і Jackdaw та розширення буріння через підключення до чинної інфраструктури. Матеріал прямо пов’язує ці рішення з енергетичною безпекою, робочими місцями та доступністю нафтопродуктів.

Підтримка видобутку у Північному морі розглядається як інструмент стримування падіння внутрішнього виробництва

За даними OilPrice.com із посиланням на City A.M. та Bloomberg, команда Енді Бернема попросила держслужбу підготувати плани щодо схвалення буріння на газовому родовищі Jackdaw і нафтовому родовищі Rosebank біля узбережжя Шотландії. Також ідеться про розширення tie-backs — буріння біля вже наявних об’єктів із підключенням до чинної інфраструктури.

Проєкти залишаються залежними від юридичних і регуляторних процедур після судових рішень, які скасували попередні дозволи. Тривають публічні консультації. У матеріалі зазначено, що прихильники проєктів вважають їх важливими для енергетичної безпеки, збереження робочих місць і підтримки внутрішнього видобутку нафти й газу.

Для європейського ринку бензинів новина не є прямою зміною у постачанні моторного пального. Її значення — у сировинній базі й ширшій політиці енергетичної безпеки. У матеріалі наведено оцінку компанії Adura, що Rosebank сам по собі може забезпечувати приблизно 10% видобутку нафти на континентальному шельфі Великої Британії та допомогти сповільнити спад внутрішнього виробництва.

Ніл Маккалох, виконавчий директор Adura, заявив, що схвалення обох майданчиків може «розблокувати значні переваги» для Великої Британії, зокрема посилити енергетичну безпеку на зимові місяці.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OilPrice.com.