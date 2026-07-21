Танкери уникають Ормузької протоки після зупинки суден біля Оману

Обновлено: Июль 21, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Танкери уникають Ормузької протоки після зупинки суден біля Оману

Порожній танкер для нафтопродуктів під прапором Мальти та під управлінням грецької компанії зупинився на якорі в Ормузькій протоці біля Оману. Судновласники та оператори стали обережніше планувати проходження протоки після повторної ескалації бойових дій.

Логістичний ризик переходить із сирої нафти на готові нафтопродукти

За даними OilPrice.com, йдеться саме про танкер для нафтопродуктів. Це важлива деталь для ринку бензинів, оскільки ризик у Ормузькій протоці стосується не тільки великих танкерів із сирою нафтою, а й суден, які перевозять готове пальне або компоненти для подальшої переробки та змішування.

Матеріал зазначає, що власники та оператори суден стають дедалі обережнішими щодо проходження Ормузької протоки в обох напрямках. Причиною названо повторну ескалацію бойових дій. Для ринку це означає, що навіть без повного закриття маршруту виникає ризик затримок, простоїв, підвищення вартості фрахту та страхування.

Для Європи та України такий сигнал має ринкове значення через глобальну конкуренцію за доступні обсяги пального. Якщо частина потоків із Близького Сходу сповільнюється або стає дорожчою, імпортерам у Європі доводиться більше покладатися на альтернативні джерела та маршрути. Це може посилювати логістичну премію у ціні бензинів, якщо такий тиск фіксується в котируваннях і контрактах.

OilPrice.com не повідомив про конкретний обсяг вантажу на зупиненому судні, оскільки воно було порожнім. Тому ключовий факт цієї новини — не втрата фізичного обсягу, а зміна поведінки перевізників у критичній протоці.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OilPrice.com.

Автор:

(Всего статей: 3210)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: