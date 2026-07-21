Трафік через Ормузьку протоку знову впав: експорт нафтопродуктів із Перської затоки залишається пригніченим

Головні тези: Відновлення судноплавства через Ормузьку протоку зупинилося після нового загострення між США та Іраном. У неділю протоку перетнули лише чотири судна, а активність перевалки нафти між танкерами в Оманській затоці різко скоротилася. Для ринку дизельного пального ключовим ризиком залишається слабкий експорт готових нафтопродуктів із регіону, який у червні становив лише близько чверті довоєнного рівня.

Через протоку проходять одиничні судна

20 липня Reuters повідомив про нове погіршення судноплавної ситуації навколо Ормузької протоки. За даними LSEG, у неділю водний шлях перетнули лише чотири судна проти восьми днем раніше. Від п’ятниці щонайменше три танкери для перевезення нафтопродуктів і один великий нафтовий танкер зайшли до протоки для завантаження.

Паралельно сповільнилися операції ship-to-ship, коли вантаж перевантажують з одного танкера на інший поза протокою. Супутникові дані за 18 липня показували лише одну пару танкерів, що виконувала таку операцію, проти трьох пар тижнем раніше. Рух великих танкерів через протоку скоротився приблизно з восьми суден на добу на початку липня до двох.

Раніше «Термінал» уже повідомляв, що трафік через Ормузьку протоку опускався до двомісячного мінімуму. Нові дані свідчать, що короткочасне покращення після червневого перемир’я не перетворилося на стабільне відновлення логістики.

Нафтопродукти відновлюються повільніше за сиру нафту

Для дизельного ринку принципово важливо, що відновлення експорту сирої нафти не супроводжується таким самим відновленням потоків готового пального. За даними Kpler, які наводить Reuters, у червні країни Перської затоки експортували близько 4 млн барелів сирої нафти на добу, але лише близько 1 млн барелів на добу нафтопродуктів. Потік готового пального становив приблизно чверть довоєнного рівня.

Це означає, що навіть за часткового відновлення постачання нафти проблема дефіциту дизельного пального може зберігатися доти, доки не нормалізуються робота регіональних НПЗ і танкерна логістика. Ризики додатково посилилися після нових атак на судна поблизу Оману.

Раніше «Термінал» аналізував ризики для енергетичних потоків після відновлення блокади іранських портів. Поточне скорочення трафіку підтверджує, що логістична премія залишається одним із головних чинників ціноутворення на нафту та нафтопродукти, а наявність формально відкритого маршруту не гарантує повернення комерційного судноплавства до нормального рівня.

Джерела: Reuters, Reuters.