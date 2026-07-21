У США середня ціна бензину знову перевищила $4 за галон через бойові дії на Близькому Сході

Середня роздрібна ціна бензину у США сягнула $4,0030 за галон, за даними AAA. Reuters пов’язав зростання з новим етапом бойових дій між США та Іраном, порушенням енергетичних потоків через Ормузьку протоку та низькими запасами пального. Це важливо для Європи як сигнал глобальної нестачі нафтопродуктів, зокрема бензину.

Бензин дорожчає не лише через нафту, а й через дефіцит переробних потужностей і низькі запаси

Reuters повідомив, що середня ціна бензину у США 20 липня перевищила $4 за галон уперше після березня. З кінця лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, середні роздрібні ціни на бензин зросли більш ніж на 30%. У червні вони опустилися нижче цього рівня після меморандуму між США та Іраном про припинення війни, але знову пішли вгору після зриву перемир’я на початку липня.

У матеріалі Reuters підкреслено, що роздрібні ціни на пальне рухалися разом із нафтою, яка різко подорожчала попереднього тижня. Сирова нафта є основною витратою у виробництві бензину, тому її подорожчання напряму передається у собівартість моторного пального.

Додатковим чинником стали низькі запаси. За урядовими даними, запаси бензину у США минулого тижня становили 210,5 млн барелів, приблизно на 1,5 млн барелів нижче п’ятирічного середнього рівня. Reuters також зазначив, що ціни підтримувала втрата частини російських переробних потужностей через посилення українських атак на енергетичну інфраструктуру.

«Бензин точно стане чинником інфляції, якщо ми й надалі бачитимемо порушення роботи Ормузької протоки. Рафіновані види пального загалом уже перебувають у стані крайньої напруженості через втрату глобальних переробних потужностей — особливо в Азії та на Близькому Сході», — сказав Алекс Хоудс, директор зі стратегії енергетичних ринків StoneX.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.