У США середня ціна бензину знову перевищила $4 за галон через бойові дії на Близькому Сході

Обновлено: Июль 21, 2026. Тэги: , , , , , , ,

У США середня ціна бензину знову перевищила $4 за галон через бойові дії на Близькому Сході

Середня роздрібна ціна бензину у США сягнула $4,0030 за галон, за даними AAA. Reuters пов’язав зростання з новим етапом бойових дій між США та Іраном, порушенням енергетичних потоків через Ормузьку протоку та низькими запасами пального. Це важливо для Європи як сигнал глобальної нестачі нафтопродуктів, зокрема бензину.

Бензин дорожчає не лише через нафту, а й через дефіцит переробних потужностей і низькі запаси

Reuters повідомив, що середня ціна бензину у США 20 липня перевищила $4 за галон уперше після березня. З кінця лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран, середні роздрібні ціни на бензин зросли більш ніж на 30%. У червні вони опустилися нижче цього рівня після меморандуму між США та Іраном про припинення війни, але знову пішли вгору після зриву перемир’я на початку липня.

У матеріалі Reuters підкреслено, що роздрібні ціни на пальне рухалися разом із нафтою, яка різко подорожчала попереднього тижня. Сирова нафта є основною витратою у виробництві бензину, тому її подорожчання напряму передається у собівартість моторного пального.

Додатковим чинником стали низькі запаси. За урядовими даними, запаси бензину у США минулого тижня становили 210,5 млн барелів, приблизно на 1,5 млн барелів нижче п’ятирічного середнього рівня. Reuters також зазначив, що ціни підтримувала втрата частини російських переробних потужностей через посилення українських атак на енергетичну інфраструктуру.

«Бензин точно стане чинником інфляції, якщо ми й надалі бачитимемо порушення роботи Ормузької протоки. Рафіновані види пального загалом уже перебувають у стані крайньої напруженості через втрату глобальних переробних потужностей — особливо в Азії та на Близькому Сході», — сказав Алекс Хоудс, директор зі стратегії енергетичних ринків StoneX.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3205)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: