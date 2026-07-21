Хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії, посиливши ризики для нафтових потоків

Обновлено: Июль 21, 2026. Тэги: , , , , , ,

Хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії, посиливши ризики для нафтових потоків

Єменський рух хуситів заявив про негайне запровадження морської блокади Саудівської Аравії. Reuters зазначив, що повне закриття Баб-ель-Мандебської протоки могло б зупинити саудівський нафтовий експорт до Азії та скоротити світове постачання нафти на 7%. Для ринку бензинів це означає додатковий ризик для сировини, фрахту та страхових витрат.

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За повідомленням Reuters, хусити заявили, що оголошують «морське ембарго проти саудівського ворога» з негайним набранням чинності. Вони пояснили рішення відповіддю на, як вони стверджують, «несправедливу та гнітючу облогу» Ємену з боку Саудівської Аравії. Саудівська Аравія на момент публікації Reuters не надала негайної відповіді.

Ключовий ринковий ризик пов’язаний із Баб-ель-Мандебською протокою — південним входом до Червоного моря. Reuters зазначив, що її повне закриття зупинило б саудівський нафтовий експорт до Азії та могло б скоротити глобальне постачання нафти на 7%. Водночас війна з Іраном уже знизила світові нафтові потоки на 10%.

Для європейського ринку нафтопродуктів ця подія важлива через вплив на маршрути між Близьким Сходом, Азією та Європою. Якщо перевізники закладатимуть вищі ризикові премії або уникатимуть окремих маршрутів, це може впливати на вартість доставки нафти та компонентів для виробництва бензинів. Такий вплив прямо випливає з оцінки Reuters щодо ризику для глобальної енергетичної торгівлі.

«Навіть якщо судна не будуть атаковані, саме оголошення, ймовірно, порушить судноплавство і створить невизначеність для саудівських портів. Критичним питанням залишається те, чи перейдуть хусити від погроз до прямих дій», — сказав Мохаммед Альбаша, єменський аналітик і засновник вашингтонської Basha Report.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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