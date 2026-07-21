Хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії, посиливши ризики для нафтових потоків

Єменський рух хуситів заявив про негайне запровадження морської блокади Саудівської Аравії. Reuters зазначив, що повне закриття Баб-ель-Мандебської протоки могло б зупинити саудівський нафтовий експорт до Азії та скоротити світове постачання нафти на 7%. Для ринку бензинів це означає додатковий ризик для сировини, фрахту та страхових витрат.

Новий ризик у Червоному морі розширює географію енергетичної кризи за межі Перської затоки

За повідомленням Reuters, хусити заявили, що оголошують «морське ембарго проти саудівського ворога» з негайним набранням чинності. Вони пояснили рішення відповіддю на, як вони стверджують, «несправедливу та гнітючу облогу» Ємену з боку Саудівської Аравії. Саудівська Аравія на момент публікації Reuters не надала негайної відповіді.

Ключовий ринковий ризик пов’язаний із Баб-ель-Мандебською протокою — південним входом до Червоного моря. Reuters зазначив, що її повне закриття зупинило б саудівський нафтовий експорт до Азії та могло б скоротити глобальне постачання нафти на 7%. Водночас війна з Іраном уже знизила світові нафтові потоки на 10%.

Для європейського ринку нафтопродуктів ця подія важлива через вплив на маршрути між Близьким Сходом, Азією та Європою. Якщо перевізники закладатимуть вищі ризикові премії або уникатимуть окремих маршрутів, це може впливати на вартість доставки нафти та компонентів для виробництва бензинів. Такий вплив прямо випливає з оцінки Reuters щодо ризику для глобальної енергетичної торгівлі.

«Навіть якщо судна не будуть атаковані, саме оголошення, ймовірно, порушить судноплавство і створить невизначеність для саудівських портів. Критичним питанням залишається те, чи перейдуть хусити від погроз до прямих дій», — сказав Мохаммед Альбаша, єменський аналітик і засновник вашингтонської Basha Report.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.