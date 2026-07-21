Європейські запаси пального рухаються до багаторічних мінімумів на тлі високої маржі переробки

Європейський дизельний ринок може ще більше затягнутися через поєднання перебоїв у постачанні та низьких запасів. Матеріал важливий і для бензинів: маржа переробки бензину та дизпального раніше цього місяця підскочила до нових рекордних рівнів після ескалації на Близькому Сході.

Європейський ринок дорожнього пального отримує ціновий тиск із боку запасів, НПЗ і логістики

За повідомленням OilPrice.com, Morgan Stanley очікує подальшого зниження європейських дизельних запасів до багаторічних мінімумів наприкінці року. Хоча основний акцент матеріалу зроблено на дизельному сегменті, OilPrice.com прямо зазначає, що маржа переробки бензину та дизпального на початку місяця зросла до нових рекордних рівнів.

Причинами названо повторну ескалацію на Близькому Сході, заборону росії на експорт дизпального та скорочення глобальних запасів пального. У Європі дизельна маржа переробки перевищила $60 за барель після російської заборони експорту, запровадженої для пом’якшення внутрішньої паливної кризи, спричиненої серією українських ударів по російських НПЗ.

Для бензинового ринку висновок полягає не у прямому дефіциті одного продукту, а в загальній напрузі сегменту дорожнього пального. Якщо НПЗ стикаються з обмеженнями сировини, логістики або ремонтів, наростити випуск бензину швидко складно. Саме тому висока маржа переробки стає індикатором того, що споживачі конкурують за обмежені обсяги готового пального.

«На відміну від сирої нафти, рафіновані продукти мають значно менше варіантів пом’якшення ситуації. Кілька близькосхідних НПЗ залишаються під впливом поточного конфлікту, тоді як російські експортні обмеження на дизель і далі стримують глобальну доступність», — сказав Оле Гансен, керівник стратегії товарних ринків Saxo Bank.

Джерело: Terminal. За матеріалами: OilPrice.com.