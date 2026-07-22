Експорт саудівської нафти впав третій місяць поспіль до рекордного мінімуму

Експорт сирої нафти Саудівської Аравії в травні знизився до близько 3,434 млн барелів на добу проти 3,986 млн барелів на добу у квітні.

Нижчий експорт Саудівської Аравії посилює увагу ринку до доступності сировини для НПЗ.

Показник став третім місячним зниженням поспіль і рекордним мінімумом у статистиці JODI, яка охоплює дані щодо саудівського видобутку й експорту з 2002 року. Reuters зазначило, що дані надає Ер-Ріяд, а країни ОПЕК передають їх до Joint Organizations Data Initiative.

Видобуток Саудівської Аравії в травні становив 6,560 млн барелів на добу після рекордно низьких 6,316 млн барелів на добу у квітні. Водночас переробка нафти на саудівських НПЗ зросла на 0,175 млн барелів на добу — до 2,386 млн барелів на добу. Пряме спалювання сирої нафти збільшилося на 107 тис. барелів на добу — до 647 тис. барелів на добу.

Окремим ризиком Reuters назвало заяву хуситів про намір запровадити морську блокаду Саудівської Аравії. Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії засудило заяви хуситів і повідомило, що країна вживатиме «всіх необхідних заходів» для захисту суден.

«Зниження саудівського експорту, ймовірно, все ще було пов’язане з конфліктом на Близькому Сході, але вищий внутрішній попит на спалювання сирої нафти, ймовірно, є ще одним чинником, який обмежує експорт нафти», — сказав Reuters Джованні Стауново, аналітик UBS.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.