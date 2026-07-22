росія перекидає бензин із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі для стабілізації москва-регіону

Обновлено: Июль 22, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

росія перекидає бензин із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі для стабілізації москва-регіону

Російська влада перенаправляє пальне із Сибіру та збільшує імпорт із Білорусі, щоб уникнути дефіциту в московському регіоні після перебоїв, спричинених атаками українських дронів по НПЗ.

Пошкодження нафтопереробки змушує російський ринок змінювати внутрішні маршрути бензину та залучати додатковий імпорт.

За даними Reuters, паливний дефіцит у росії відчувається з травня, коли Україна активізувала атаки на російські нафтопереробні заводи. На початку липня загальний випуск бензину в росії, за словами галузевих джерел, знизився до еквівалента близько 65% середнього сезонного споживання.

Після атаки на Московський НПЗ у середині червня в регіоні виникли нестача пального та черги на АЗС. Reuters зазначило, що до середини липня постачання бензину й дизельного пального в столиці та ширшому московському регіоні стабілізувалися. Московський регіон споживає близько 6 млн тонн бензину на рік і налічує 22 млн людей — понад одну шосту населення росії.

Найскладнішою ситуація залишалася в окупованому Криму, де, за даними Reuters, запроваджувалися обмеження на паливо, скорочувалися години роботи магазинів і кафе та призупинялися туристичні активності для дітей. Reuters також повідомило, що росія почала імпортувати пальне з Індії.

Віцепрем’єр росії Олександр Новак 21 липня заявив, що внутрішній паливний ринок частково стабілізувався, хоча в окремих регіонах ситуація залишається складною. Міністерство енергетики росії не відповіло Reuters на запит про коментар.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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