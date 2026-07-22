росія перекидає бензин із Сибіру та нарощує імпорт із Білорусі для стабілізації москва-регіону

Російська влада перенаправляє пальне із Сибіру та збільшує імпорт із Білорусі, щоб уникнути дефіциту в московському регіоні після перебоїв, спричинених атаками українських дронів по НПЗ.

Пошкодження нафтопереробки змушує російський ринок змінювати внутрішні маршрути бензину та залучати додатковий імпорт.

За даними Reuters, паливний дефіцит у росії відчувається з травня, коли Україна активізувала атаки на російські нафтопереробні заводи. На початку липня загальний випуск бензину в росії, за словами галузевих джерел, знизився до еквівалента близько 65% середнього сезонного споживання.

Після атаки на Московський НПЗ у середині червня в регіоні виникли нестача пального та черги на АЗС. Reuters зазначило, що до середини липня постачання бензину й дизельного пального в столиці та ширшому московському регіоні стабілізувалися. Московський регіон споживає близько 6 млн тонн бензину на рік і налічує 22 млн людей — понад одну шосту населення росії.

Найскладнішою ситуація залишалася в окупованому Криму, де, за даними Reuters, запроваджувалися обмеження на паливо, скорочувалися години роботи магазинів і кафе та призупинялися туристичні активності для дітей. Reuters також повідомило, що росія почала імпортувати пальне з Індії.

Віцепрем’єр росії Олександр Новак 21 липня заявив, що внутрішній паливний ринок частково стабілізувався, хоча в окремих регіонах ситуація залишається складною. Міністерство енергетики росії не відповіло Reuters на запит про коментар.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.