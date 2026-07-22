Рубіо звинуватив Іран у небажанні вести серйозні переговори щодо Ормузької протоки

Обновлено: Июль 22, 2026. Тэги: , , , , , ,

Рубіо звинуватив Іран у небажанні вести серйозні переговори щодо Ормузької протоки

Державний секретar США Марко Рубіо заявив на зустрічі міністрів закордонних справ країн АСЕАН у Манілі, що Іран наразі не готовий до серйозного діалогу щодо ситуації навколо Ормузької протоки. Він попередив, що визнання за Тегераном права контролювати протоку створило б небезпечний прецедент.

Держсекретар США заявив, що Вашингтон залишається відкритим до дипломатії, але звинуватив Тегеран у небажанні вести серйозні перемовини щодо контролю над Ормузькою протокою

Виступаючи в середу, 22 липня, на конференції міністрів закордонних справ країн Асоціації держав Південно-Східної Азії в Манілі, Марко Рубіо заявив, що проблема у відносинах із Тегераном полягає в тому, що іранська сторона не налаштована серйозно вести переговори. За його словами, якщо Іран готовий до серйозного діалогу — готові й Сполучені Штати, а якщо ні, Вашингтон робитиме те, що необхідно для захисту власних інтересів та інтересів союзників.

Рубіо наголосив, що під загрозою перебуває фундаментальний принцип свободи судноплавства, і якщо цей принцип буде поставлено під сумнів, під загрозою опиниться вся світова економіка та правила, які понад 150 років лежали в основі міжнародної торгівлі. Він також попередив, що визнання за Іраном права контролювати Ормузьку протоку без будь-яких існуючих правових підстав створило б небезпечний прецедент.

Ормузька протока залишалася повністю відкритою для вільного та безпечного проходу до того, як США та Ізраїль завдали ударів по Ірану в лютому, після чого Тегеран почав розглядати контроль над протокою як головний важіль тиску на переговорах і неодноразово відкривав вогонь по суднах, які, за його словами, не узгодили прохід із іранською владою заздалегідь.

«Ми завжди відкриті до дипломатії, готові вести діалог, домовлятися та врегульовувати розбіжності», — заявив Рубіо.

Джерело: Terminal. За матеріалами: CNN.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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