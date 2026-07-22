Японія розглядає підвищення порогу бензинової субсидії до 175 єн за літр

Обновлено: Июль 22, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Японія розглядає підвищення порогу бензинової субсидії до 175 єн за літр

Уряд Японії розглядає підвищення порогу бензинової субсидії з 170 до 175 єн за літр із вересня.

Державна підтримка роздрібних цін на бензин залишається інструментом захисту споживачів під час високих нафтових ризиків.

За повідомленням Kyodo, яке навело Reuters, уряд планує додати кілька сотень мільярдів єн із резервних фондів, оскільки фінансування програми вичерпується. Поточний рівень субсидії планується зберігати до серпня, коли попит на бензин досягає піку.

Паливна субсидія у цьому випадку працює як механізм згладжування роздрібної ціни для споживача. Якщо ринкова ціна бензину перевищує визначений урядом поріг, держава компенсує частину вартості, щоб стримати кінцеву ціну на АЗС.

Reuters не наводить остаточного рішення уряду, а описує саме розгляд зміни параметрів програми. Тому ключовим фактом є не ухвалення нового правила, а підготовка до продовження підтримки ринку в період сезонно високого попиту.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3217)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: