Японія розглядає підвищення порогу бензинової субсидії до 175 єн за літр

Уряд Японії розглядає підвищення порогу бензинової субсидії з 170 до 175 єн за літр із вересня.
Державна підтримка роздрібних цін на бензин залишається інструментом захисту споживачів під час високих нафтових ризиків.
За повідомленням Kyodo, яке навело Reuters, уряд планує додати кілька сотень мільярдів єн із резервних фондів, оскільки фінансування програми вичерпується. Поточний рівень субсидії планується зберігати до серпня, коли попит на бензин досягає піку.
Паливна субсидія у цьому випадку працює як механізм згладжування роздрібної ціни для споживача. Якщо ринкова ціна бензину перевищує визначений урядом поріг, держава компенсує частину вартості, щоб стримати кінцеву ціну на АЗС.
Reuters не наводить остаточного рішення уряду, а описує саме розгляд зміни параметрів програми. Тому ключовим фактом є не ухвалення нового правила, а підготовка до продовження підтримки ринку в період сезонно високого попиту.
Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.