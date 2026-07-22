Заява про суттєве скорочення закупівель іранської нафти Китаєм

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про суттєве зменшення закупівель іранської нафти Китаєм після санкцій проти китайських приватних НПЗ.

Санкційний тиск на покупців іранської нафти залишається чинником глобального балансу сировини для переробки.

За словами Бессента, США запровадили санкції проти китайських приватних НПЗ, які часто називають teapot refineries. Він заявив, що після цього закупівлі іранської нафти такими переробниками суттєво знизилися.

Бессент також сказав, що Китай загалом скоротив закупівлі сирої нафти за останні кілька місяців приблизно на 40%. Серед причин він назвав ціни та наявність у Китаю великого стратегічного нафтового резерву.

«Ми запровадили санкції проти китайських так званих teapot refineries, тобто приватних НПЗ, і побачили суттєве зниження їхніх закупівель іранської нафти», — сказав Скотт Бессент в інтерв’ю Fox Business, яке навело Reuters.

Reuters подає ці дані як заяву американського посадовця. У матеріалі не наведено окремої відповіді китайської сторони або іранської сторони на ці твердження.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.