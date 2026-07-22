Заява про суттєве скорочення закупівель іранської нафти Китаєм

Обновлено: Июль 22, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Заява про суттєве скорочення закупівель іранської нафти Китаєм

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про суттєве зменшення закупівель іранської нафти Китаєм після санкцій проти китайських приватних НПЗ.

Санкційний тиск на покупців іранської нафти залишається чинником глобального балансу сировини для переробки.

За словами Бессента, США запровадили санкції проти китайських приватних НПЗ, які часто називають teapot refineries. Він заявив, що після цього закупівлі іранської нафти такими переробниками суттєво знизилися.

Бессент також сказав, що Китай загалом скоротив закупівлі сирої нафти за останні кілька місяців приблизно на 40%. Серед причин він назвав ціни та наявність у Китаю великого стратегічного нафтового резерву.

«Ми запровадили санкції проти китайських так званих teapot refineries, тобто приватних НПЗ, і побачили суттєве зниження їхніх закупівель іранської нафти», — сказав Скотт Бессент в інтерв’ю Fox Business, яке навело Reuters.

Reuters подає ці дані як заяву американського посадовця. У матеріалі не наведено окремої відповіді китайської сторони або іранської сторони на ці твердження.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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