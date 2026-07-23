Аналітики подвоїли оцінку дефіциту нафти у 2026 році до 1,5 млн барелів на добу

Опитування Reuters, опубліковане 22 липня, показало різку зміну очікувань щодо балансу світового ринку нафти. Аналітики тепер бачать дефіцит у 2026 році на рівні 1,5 млн барелів на добу, тоді як у квітневому опитуванні йшлося про 750 тис. барелів на добу.

Глобальний баланс нафти змістився від очікуваного надлишку до дефіциту через обмеження постачання з Перської затоки

Reuters опитало вісім аналітиків. Середня оцінка дефіциту на 2026 рік становить 1,5 млн барелів на добу. До війни в Ірані аналітики очікували профіцит ринку на рівні 1,63 млн барелів на добу. У квітневому опитуванні Reuters дефіцит оцінювався у 750 тис. барелів на добу.

У матеріалі зазначено, що війна в Ірані обмежила видобуток і експорт сирої нафти з Перської затоки. Це змусило аналітиків знизити короткострокові оцінки постачання. Ормузька протока у джерелі описана як маршрут, через який до війни проходила приблизно п’ята частина світового постачання нафти.

Водночас опитування показало іншу картину на 2027 рік: ринок може перейти до профіциту 1,9 млн барелів на добу. Серед причин Reuters називає відновлення потоків із Перської затоки після відкриття Ормузу, рішення ОПЕК+ поступово скасовувати обмеження видобутку, сильний видобуток у США та Латинській Америці, а також слабший попит у Китаї.

HSBC, за даними Reuters, знизив прогноз попиту Китаю на 0,78 млн барелів на добу у 2026 році та на 0,55 млн барелів на добу у 2027 році порівняно з довоєнними оцінками. IEA повідомляла, що світове постачання нафти у червні зросло на 4,1 млн барелів на добу, але залишалося на 9,4 млн барелів на добу нижчим за довоєнний рівень.

«Ринок швидко перейшов від страху дефіциту до ризику надлишку», — сказав Філ Флінн, старший аналітик Price Futures Group.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.