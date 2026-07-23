BPCL отримала 18,98 млрд рупій компенсації за збитки від LPG, але втратила 39,62 млрд

Обновлено: Июль 23, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

BPCL отримала 18,98 млрд рупій компенсації за збитки від LPG, але втратила 39,62 млрд

Індійська Bharat Petroleum Corporation завершила квартал із чистим збитком 39,62 млрд рупій після прибутку 61,24 млрд рупій роком раніше. Держава компенсувала компанії 18,98 млрд рупій збитків у сегменті LPG. Фінансовий результат показує масштаб витрат на утримання внутрішніх цін, тоді як Індія збільшує закупівлі дорожчого американського пропану й бутану.

Компенсація покрила лише частину фінансового навантаження

Bharat Petroleum Corporation 22 липня повідомила про перший квартальний збиток за 15 кварталів. За три місяці до 30 червня чистий збиток становив 39,62 млрд рупій, або близько $410,5 млн, проти прибутку 61,24 млрд рупій за аналогічний період попереднього року.

Водночас BPCL отримала від уряду 18,98 млрд рупій компенсації за втрати від продажу скрапленого нафтового газу. Без цієї виплати фінансовий тиск у сегменті LPG був би більшим.

Середня ціна Brent у звітному кварталі була приблизно на 45% вищою, ніж роком раніше. Загальні витрати BPCL зросли приблизно на 36%, до 1,66 трлн рупій, а вартість спожитої сировини — на 68,7%.

Регульована ціна переносить ринковий збиток на державу та постачальника

Індійські державні компанії продають побутовий LPG за цінами, які не завжди повністю відображають міжнародну вартість пропану, бутану, фрахту й валютних витрат. Різниця накопичується у вигляді збитків постачальників, які держава частково компенсує бюджетними виплатами.

Такий механізм захищає споживачів від різких цінових стрибків, але створює потребу у регулярній фінансовій підтримці державних нафтокомпаній. Новий квартальний результат BPCL показує, що компенсація за LPG не змогла перекрити загального погіршення маркетингової маржі та зростання вартості сировини.

Індійський попит посилює конкуренцію за американські вантажі

Значення індійської політики виходить за межі внутрішнього ринку. До перебоїв у Ормузькій протоці Індія отримувала близько 90% імпортного LPG із Близького Сходу та ввозила приблизно 2 млн тонн на місяць.

Через обмеження близькосхідного постачання індійські компанії різко збільшили закупівлі у США. Reuters оцінював червневі надходження американського LPG до Індії у 1,1–1,2 млн тонн — рекордний місячний обсяг. Частину партій купували на спотовому ринку з підвищеними преміями, оскільки пріоритетом було безперервне забезпечення домогосподарств.

Індія в такій ситуації конкурує за той самий гнучкий американський ресурс, який підтримує постачання LPG до Європи. Високі запаси пропану у США пом’якшують цей тиск, однак напрямок вантажів залежить від цінової премії, фрахту та терміновості попиту.

Структурну різницю між ринками «Термінал» раніше розглядав у матеріалі про профіцит пропану у США та вищі ціни в Азії й Європі. Нова компенсація BPCL підтверджує, що міжнародна переорієнтація LPG уже переходить із логістичної площини у фінансові результати великих імпортерів.

Джерела: Reuters: фінансові результати BPCL, Reuters: імпорт американського LPG до Індії, S&P Global Energy.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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