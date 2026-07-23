Пальне у Великій Британії вперше від початку іранської війни подешевшало за місяць

У червні британські ціни на моторне пальне знизилися порівняно з травнем уперше від початку війни з Іраном наприкінці лютого. Це допомогло уповільнити річну інфляцію з 2,8% до 2,6%. Проте нове загострення у Перській затоці та зростання гуртових енергетичних цін можуть швидко припинити здешевлення.

Зниження цін на пальне уповільнило британську інфляцію

Річна інфляція у Великій Британії в червні 2026 року знизилася до 2,6% проти 2,8% у травні. Це найнижчий показник із березня 2025 року та кращий результат, ніж очікували опитані економісти, які прогнозували 2,7%.

Однією з причин стало місячне зниження цін на моторне пальне — перше від початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Тимчасове послаблення напруження на Близькому Сході зменшило нафтові котирування та гуртову вартість пального, що поступово позначилося на роздрібному сегменті.

Додатково витрати британських виробників на сировину й енергію у червні скоротилися на 2% порівняно з травнем. Це зменшило короткостроковий ціновий тиск на підприємства, транспорт і споживчий ринок.

Роздрібний дизель залишається дорожчим за бензин

Попри місячне здешевлення, абсолютна вартість пального у Великій Британії залишається високою. За оприлюдненими раніше даними Fuel Finder UK, 19 липня середня ціна дизельного пального становила 168,3 пенса за літр, тоді як бензин коштував 153,3 пенса за літр.

Детальніше структуру британського роздрібного ринку наведено у матеріалі «Термінала» про середні ціни на пальне на понад 8 тис. АЗС Великої Британії.

Раніше британська автомобільна організація RAC звертала увагу, що дизельне пальне на АЗС дешевшало повільніше, ніж на гуртовому ринку. У червні «Термінал» аналізував вплив недостатньої конкуренції та високої роздрібної маржі на британські ціни.

Здешевлення може виявитися короткочасним

Червневе зниження цін сформувалося під час короткого послаблення конфлікту в Перській затоці. У липні бойові дії поновилися, а ризики для Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток знову підвищили нафтові й гуртові паливні котирування.

Банк Англії очікує, що інфляція у третьому кварталі може зрости до 3%. Головний економічний радник прогнозної групи ITEM Club Метт Своннелл вважає, що подорожчання гуртової енергії може підняти інфляцію приблизно до 3,5% наприкінці 2026 року.

Для британських водіїв це означає, що передавання червневого гуртового здешевлення у роздрібні ціни може завершитися раніше, ніж сформується тривалий спад. Під час попереднього зниження нафтових котирувань RAC уже закликала мережі АЗС швидше передавати економію споживачам.

Джерела: Reuters, Office for National Statistics.