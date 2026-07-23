Відновлення світової переробки під загрозою: бензин, дизель і авіапальне залишаються в зоні цінового тиску

Reuters 22 липня повідомило, що ескалація війни між США та Іраном загрожує планам азійських НПЗ збільшити випуск у серпні. Джерело прямо пов’язує це з ризиком тривалого збереження низьких запасів пального та підтримкою цін на бензин, дизель і авіапальне.

Світовий ринок пального стикається не лише з дорожчою нафтою, а й з обмеженими можливостями НПЗ швидко збільшити випуск

За даними Reuters, азійські НПЗ розраховували очолити відновлення світового виробництва пального у третьому кварталі. Але атаки між США та Іраном знову обмежили експорт сирої нафти з Перської затоки через Ормузьку протоку. До цього додалася загроза хуситів заблокувати саудівський експорт через Червоне море.

Дослідницька компанія Energy Aspects, на яку посилається Reuters, оцінила, що понад 3 млн барелів на добу саудівської нафти, які прямували до Азії через Баб-ель-Мандеб, можуть бути змушені йти значно довшими маршрутами. Три танкери із саудівською нафтою для Китаю та Індії 21 липня розвернулися в напрямку Суецького каналу.

Додатковий тиск на ринок створила заборона росії на експорт дизелю через українські удари по її НПЗ. Reuters зазначає, що це підтримує жорсткість світового балансу нафтопродуктів і ціни на бензин, дизель та авіапальне.

За даними International Energy Agency, які наводить Reuters, світова переробка у третьому кварталі мала становити 81,6 млн барелів на добу, що більш ніж на 4% вище другого кварталу, але на 4% нижче рівня рік до року. Wood Mackenzie очікувала зростання пропускної здатності азійських НПЗ до 30,37 млн барелів на добу в серпні після близько 28 млн барелів на добу у травні та червні.

Європейські та американські НПЗ, за оцінками аналітиків у матеріалі Reuters, уже працюють близько до максимуму. Європейська маржа дизельної переробки досягла рекордних $66,25 за барель після російської заборони експорту дизелю, а у США спред між сирою нафтою та нафтопродуктами наблизився до $70 за барель.

«Маржа залишатиметься високою. У світі просто бракує потужностей, щоб упоратися з подвійним ударом закриття Ормузу та російських експортних заборон», — сказав аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.