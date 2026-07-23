ЄС дозволив Ірландії тимчасово знизити акциз на комерційне дизельне пальне

Рада ЄС погодила цільове зниження ефективної ставки акцизу для вантажних автомобільних перевізників і автобусних операторів Ірландії. Захід має пом’якшити вплив високих цін на дизельне пальне на транспортні компанії.

Податкове послаблення діятиме до 30 вересня і буде поступово скорочене

Документ Ради ЄС від 22 липня передбачає, що ставка акцизу після компенсації становитиме €0,25185 за літр до 31 серпня 2026 року. З 1 до 30 вересня вона зросте до €0,31689 за літр.

Обидві ставки нижчі за мінімальний рівень оподаткування моторного пального, установлений законодавством ЄС. Компенсації надаватимуть у межах ірландської програми повернення частини акцизу на дизельне пальне.

Рада обмежила дію рішення в часі. У документі зазначено, що нецільові податкові скорочення створюють значні бюджетні витрати та стимулюють додатковий попит на викопне пальне. Тому послаблення поширюється лише на визначені категорії комерційних перевізників.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Council of the European Union.