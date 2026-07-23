Європейський ринок нафтопродуктів закладає у ціни ризик перебоїв у Червоному морі

Учасники європейського ринку почали враховувати можливе обмеження руху через Баб-ель-Мандеб у цінах і вартості арбітражних постачань. Зміна маршруту навколо Африки збільшує тривалість рейсу та витрати судновласників.

Зростання транспортних витрат поширюється на весь комплекс європейських нафтопродуктів

Argus повідомило 22 липня, що різниця між європейськими та азійськими цінами на нафту для нафтохімії збільшилася до $72,75 за тонну. За день показник зріс на $18, а за тиждень — на $30.

Експорт через Баб-ель-Мандеб упродовж двох попередніх місяців становив у середньому близько 388 тис. тонн на місяць — удвічі більше за середній місячний показник 2025 року.

За оцінкою Argus, перенаправлення танкера класу LR2 із Середземного моря до Японії навколо Південної Африки додасть приблизно 19 днів до рейсу та майже $600 тис. до витрат на пальне. Для економічної доцільності такого маршруту ціновий розрив між Європою й Азією має наблизитися до $80 за тонну.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.