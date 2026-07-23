Європейський ринок нафтопродуктів закладає у ціни ризик перебоїв у Червоному морі

Обновлено: Июль 23, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Європейський ринок нафтопродуктів закладає у ціни ризик перебоїв у Червоному морі

Учасники європейського ринку почали враховувати можливе обмеження руху через Баб-ель-Мандеб у цінах і вартості арбітражних постачань. Зміна маршруту навколо Африки збільшує тривалість рейсу та витрати судновласників.

Зростання транспортних витрат поширюється на весь комплекс європейських нафтопродуктів

Argus повідомило 22 липня, що різниця між європейськими та азійськими цінами на нафту для нафтохімії збільшилася до $72,75 за тонну. За день показник зріс на $18, а за тиждень — на $30.

Експорт через Баб-ель-Мандеб упродовж двох попередніх місяців становив у середньому близько 388 тис. тонн на місяць — удвічі більше за середній місячний показник 2025 року.

За оцінкою Argus, перенаправлення танкера класу LR2 із Середземного моря до Японії навколо Південної Африки додасть приблизно 19 днів до рейсу та майже $600 тис. до витрат на пальне. Для економічної доцільності такого маршруту ціновий розрив між Європою й Азією має наблизитися до $80 за тонну.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Argus Media.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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