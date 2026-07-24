Дизель оцінили у понад $180 за барель через стрибок переробної та логістичної премій

Розрахункова вартість дизельного пального перевищила $180 за барель проти приблизно $93 на початку 2026 року, хоча ф’ючерси на Brent торгувалися поблизу $98 за барель. Розрив пояснюється різким зростанням маржі переробки, фрахту, страхових витрат і ризиків постачання готового пального.

Готове пальне дорожчає швидше за нафту

24 липня ф’ючерси на нафту Brent перебували поблизу $98 за барель після досягнення позначки $100. За останній місяць нафта подорожчала більш ніж на 30%, однак аналітики звернули увагу, що вартість дизельного пального, авіапального та логістики зростає ще швидше.

Керівник макроекономічної стратегії Mizuho в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Вішну Варатан оцінив ефективну вартість дизельного пального у понад $180 за барель. На початку року відповідний показник становив близько $93 за барель.

Показник Поточний рівень або оцінка База порівняння Ф’ючерси на Brent близько $98 за барель після досягнення $100 Ефективна вартість дизельного пального понад $180 за барель близько $93 на початку 2026 року Переробна премія дизельного пального понад $80 за барель зросла майже утричі Витрати на морське перевезення можуть зрости до $15–20 за барель приблизно $10–12 за барель

Переробка та доставка сформували окремий ціновий шок

Переробна премія — це частина вартості готового пального, яка формується понад ціну нафтової сировини та відображає стан переробних потужностей, попит на продукт і доступність пропозиції. За оцінкою Mizuho, премія дизельного пального майже потроїлася й перевищила $80 за барель.

Одночасно дорожчають фрахт і страхування суден. Mizuho допускає збільшення транспортної складової з приблизно $10–12 до $15–20 за барель у разі тривалого порушення маршрутів через Ормузьку протоку та Червоне море.

Аналітики ING також вказали на скорочення доступної пропозиції дизельного пального та ризик продовження росією обмежень на його експорт. Раніше «Термінал» повідомляв, що російська заборона експорту дизельного пального діє до 31 липня, а європейська маржа дизеля вже досягала рекордного рівня.

Ці оцінки показують, чому зміна Brent більше не пояснює повної динаміки дизельного ринку. Ціну готового продукту дедалі сильніше визначають обмежені переробні потужності, доступність фізичних партій пального та витрати на їх доставку.

Джерела: Business Insider.