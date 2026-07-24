Фізичні сорти нафти наблизилися до $110 за барель через перебої з постачанням

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Фізичні сорти нафти наблизилися до $110 за барель через перебої з постачанням

Ціни фізичних партій нафти на Близькому Сході, у Європі та Африці піднялися до двомісячних максимумів. Окремі сорти наблизилися до $110 за барель через атаки на судна, обмежений рух через Ормузьку протоку та зупинення чорноморського термінала, через який експортують казахстанську нафту.

Покупці підвищують ставки за доступні партії, а танкерна логістика дорожчає

Еталонна фізична ціна Dated Brent, яку використовують для розрахунку вартості понад 60% світових партій нафти, 23 липня досягла $105,70 за барель — найвищого рівня з кінця травня. Північноморський сорт Forties 24 липня коштував $108,77 за барель.

Reuters зазначає, що ринок одночасно відчув наслідки атак на танкери в Червоному морі, уповільнення проходу через Ормузьку протоку та припинення завантажень на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі. Після закриття термінала видобуток нафти в Казахстані, за інформацією одного з джерел агентства, скоротився приблизно вдвічі — до 406 тис. барелів на добу.

Премії до еталонних котирувань різко зросли

Премія сорту Dubai до свопів подвоїлася до $12,74 за барель, а премія Oman зросла до $12,62. Обидва показники стали найвищими з кінця травня. Премія флагманського сорту Murban з Абу-Дабі досягла $19,04 за барель — максимуму з 7 квітня.

Saudi Aramco запропонувала додаткові партії нафти із завантаженням у середземноморському порту Сіді-Керір у Єгипті. Такий маршрут дає змогу обійти південну частину Червоного моря, але подовжує рейс до Азії майже на місяць.

Південнокорейська SK Energy зафрахтувала танкер класу VLCC для перевезення 2 млн барелів із Сіді-Керіра до Ульсана. Вартість фрахту становила $18,5 млн, а завантаження заплановано на 18–20 серпня.

«Покупці намагаються терміново забезпечити постачання, а японські та південнокорейські НПЗ виходять на ринок за новими партіями», — повідомив Reuters представник одного з нафтопереробних підприємств.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

Автор:

(Всего статей: 3271)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: