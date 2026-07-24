Фізичні сорти нафти наблизилися до $110 за барель через перебої з постачанням

Ціни фізичних партій нафти на Близькому Сході, у Європі та Африці піднялися до двомісячних максимумів. Окремі сорти наблизилися до $110 за барель через атаки на судна, обмежений рух через Ормузьку протоку та зупинення чорноморського термінала, через який експортують казахстанську нафту.

Покупці підвищують ставки за доступні партії, а танкерна логістика дорожчає

Еталонна фізична ціна Dated Brent, яку використовують для розрахунку вартості понад 60% світових партій нафти, 23 липня досягла $105,70 за барель — найвищого рівня з кінця травня. Північноморський сорт Forties 24 липня коштував $108,77 за барель.

Reuters зазначає, що ринок одночасно відчув наслідки атак на танкери в Червоному морі, уповільнення проходу через Ормузьку протоку та припинення завантажень на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі. Після закриття термінала видобуток нафти в Казахстані, за інформацією одного з джерел агентства, скоротився приблизно вдвічі — до 406 тис. барелів на добу.

Премії до еталонних котирувань різко зросли

Премія сорту Dubai до свопів подвоїлася до $12,74 за барель, а премія Oman зросла до $12,62. Обидва показники стали найвищими з кінця травня. Премія флагманського сорту Murban з Абу-Дабі досягла $19,04 за барель — максимуму з 7 квітня.

Saudi Aramco запропонувала додаткові партії нафти із завантаженням у середземноморському порту Сіді-Керір у Єгипті. Такий маршрут дає змогу обійти південну частину Червоного моря, але подовжує рейс до Азії майже на місяць.

Південнокорейська SK Energy зафрахтувала танкер класу VLCC для перевезення 2 млн барелів із Сіді-Керіра до Ульсана. Вартість фрахту становила $18,5 млн, а завантаження заплановано на 18–20 серпня.

«Покупці намагаються терміново забезпечити постачання, а японські та південнокорейські НПЗ виходять на ринок за новими партіями», — повідомив Reuters представник одного з нафтопереробних підприємств.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.