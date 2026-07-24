Країни Перської затоки готують сім великих маршрутів для скорочення залежності від Ормузу

Нафтодобувні країни Перської затоки прискорюють будівництво й планування альтернативних трубопроводів після тривалого порушення судноплавства через Ормузьку протоку. Associated Press нарахувало щонайменше сім великих проєктів, які перебувають на стадії будівництва, планування або обговорення.

До кінця 2028 року альтернативні трубопроводи можуть забезпечити обхід Ормузу для 60% довоєнного експорту регіону

До війни через Ормузьку протоку щодня проходило приблизно 15 млн барелів нафти з Перської затоки. Основними чинними альтернативами залишаються саудівський трубопровід Схід—Захід до порту Янбу на Червоному морі та маршрут Об’єднаних Арабських Еміратів до порту Фуджейра в Оманській затоці.

До війни їхня сукупна вільна пропускна спроможність оцінювалася в 3,5–5,5 млн барелів на добу. Тепер обидві системи працюють майже на повну потужність.

Національна нафтова компанія Абу-Дабі прискорює спорудження паралельного трубопроводу завдовжки 300 км до Фуджейри. Вартість проєкту становить $3 млрд, а додаткова пропускна спроможність має перевищити 1,2 млн барелів на добу. Завершення очікується у 2027 році.

Ірак опрацьовує маршрути від родовищ поблизу Басри до турецького Джейхана та сирійського порту Баніяс. Потенційна пропускна спроможність лінії до Баніяса може сягнути 2 млн барелів на добу. Також обговорюється трубопровід до йорданського порту Акаба.

За оцінкою Goldman Sachs, нові проєкти можуть додати 3,8 млн барелів на добу до кінця 2027 року та 7,3 млн барелів на добу до кінця 2028-го. Це дозволило б за потреби спрямовувати в обхід Ормузу близько 60% довоєнного експорту Перської затоки, який становив 23 млн барелів на добу.

«Покладатися настільки сильно на Ормуз більше не є розсудливою довгостроковою стратегією», — заявила аналітикиня Kpler Вікторія Грабенвегер.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Associated Press.