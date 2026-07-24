Repsol інвестувала €2,4 млрд у запаси та очікує високої маржі НПЗ і у 2027 році

Repsol спрямувала €2,4 млрд на збільшення запасів нафти й нафтопродуктів, щоб захистити Іспанію від дефіциту дизельного й авіаційного пального. Компанія очікує збереження високої маржі переробки у 2027 році, оскільки російські зупинки НПЗ, низькі запаси та обмеження в Ормузькій протоці залишаються системними ризиками.

Зупинки російських НПЗ стали окремим ризиком для дизелю

Керівник Repsol Хосу Хон Імас заявив, що високі маржі нафтопереробки мають достатні фундаментальні підстави зберігатися не лише у 2026-му, а й у 2027 році. Основними чинниками він назвав перебої в Ормузькій протоці, атаки на російські НПЗ, низькі запаси, стійкий попит на пальне та необхідність планових ремонтів заводів.

За оцінкою керівника Repsol, перебої охопили 45–50% російських потужностей переробки. Для європейського ринку середніх дистилятів, до яких належать дизельне й авіаційне пальне, цей ризик може бути не меншим, ніж нестабільність потоків через Ормузьку протоку.

Окремі російські заводи вибувають із ринку на тривалий час. Зокрема, московський НПЗ може простоювати щонайменше шість місяців, що скорочує внутрішню пропозицію та експортний потенціал росії.

Запаси стали інструментом захисту іспанського ринку

У першому півріччі Repsol спрямувала €2,4 млрд на збільшення запасів нафти та готових нафтопродуктів і забезпечення доступності сировини для своїх п’яти іспанських НПЗ. Компанія заявила, що ці заходи посилили позицію Іспанії на тлі європейського дефіциту дизелю й авіаційного пального.

Скоригований прибуток промислового сегмента Repsol у січні-червні зріс до €1,683 млрд проти €235 млн за аналогічний період 2025 року. У другому кварталі загальний скоригований чистий прибуток компанії становив €1,84 млрд порівняно з €598 млн роком раніше.

Компанія пов’язує прибутковість із високою маржею, але водночас наголошує на стратегічній ролі власної переробки. Із 2009 року в Європі закрили 35 НПЗ, унаслідок чого потужність континенту скоротилася приблизно на 20%. Це збільшило залежність від імпорту й зробило ринок чутливішим до зупинок заводів і перебоїв у морській логістиці.

Джерела: Reuters, Repsol.