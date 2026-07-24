США запровадили санкції проти дев’яти компаній із мережі іранського фінансиста Бабака Занджані

Обновлено: Июль 24, 2026. Тэги: , , , , , , ,

США запровадили санкції проти дев’яти компаній із мережі іранського фінансиста Бабака Занджані

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до санкційних списків чотирьох осіб і дев’ять компаній, пов’язаних із Бабаком Занджані. Американська влада вважає цю мережу частиною інфраструктури для приховування власності, переміщення коштів і обходу обмежень щодо Ірану.

OFAC розширило контроль над фінансовою інфраструктурою, пов’язаною з іранськими державними структурами

Рішення від 24 липня охоплює іранський конгломерат Dot One, а також компанії у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які підтримували криптовалютні біржі Zedcex Exchange Limited і Zedxion Exchange Limited.

За даними Міністерства фінансів США, Занджані використовував фінансові послуги, торгівлю цифровими активами, виробництво золота й дорогоцінного каміння, а також транспортні та інфраструктурні проєкти для приховування контролю над активами й переміщення коштів через Іран та інші юрисдикції.

Занджані раніше був засуджений в Ірані у справі про привласнення коштів, пов’язаних із National Iranian Oil Company. Після пом’якшення вироку він повернувся до фінансування великих транспортних та інфраструктурних проєктів. Міністерство фінансів США стверджує, що створені ним цифрові платформи частково використовувалися для відмивання коштів на користь Корпусу вартових ісламської революції.

Обмеження поширюються на майно та операції в юрисдикції США

Усе майно підсанкційних осіб і компаній, яке перебуває у США або під контролем американських осіб, має бути заблоковане. Обмеження також автоматично поширюються на компанії, які на 50% або більше належать одному чи кільком підсанкційним власникам.

Без окремої або генеральної ліцензії OFAC американським особам заборонено проводити операції, у яких беруть участь заблоковані активи або підсанкційні учасники.

«Міністерство фінансів і надалі перекриватиме економічний доступ представникам іранського режиму, їхнім фінансистам і посередникам», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Department of the Treasury.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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