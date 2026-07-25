ЄС запровадив санкції проти грузинського НПЗ Kulevi за переробку російської нафти

Європейський Союз включив нафтопереробний завод Kulevi у Грузії до 21-го пакета санкцій проти росії. Заборона на операції з підприємством набуде чинності через шість місяців. Завод має потужність 1,2 млн тонн на рік і постачав нафтопродукти, зокрема до країн ЄС.

Санкції поширюють контроль ЄС на переробку російської нафти за межами росії

Рішення стало першою санкційною дією ЄС проти великої грузинської компанії. Підприємство розташоване на чорноморському узбережжі та належить Black Sea Petroleum. Підставою для обмежень стала переробка російської нафти, яку на завод із кінця 2025 року постачала компанія Russneft.

Санкції передбачають заборону транзакцій із Kulevi. Вона почне діяти через шість місяців, що дає підприємству час для припинення закупівель російської сировини та перебудови постачання.

Black Sea Petroleum раніше заявила, що планує відмовитися від російської нафти в серпні–вересні 2026 року та перейти на сировину з Туркменістану й Казахстану. Представник ЄС повідомив, що переговори з підприємством тривають, але можливе вилучення із санкційного списку залежатиме від фактичного виконання зобов’язань.

Завод переробив понад 650 тис. тонн за пів року

Kulevi розпочав роботу в жовтні 2025 року з початковою потужністю 1,2 млн тонн на рік. У першому півріччі 2026 року завод переробив понад 650 тис. тонн нафти.

За даними Centre for Research on Energy and Clean Air, із жовтня 2025-го до травня 2026 року Kulevi отримав шість партій російської нафти. У цей період продукцію заводу постачали до Іспанії та Болгарії.

Дослідження також вказує, що із лютого 2023-го до лютого 2026 року ЄС і США отримали через порт Kulevi 1,46 млн тонн нафтопродуктів загальною вартістю €811 млн, або $922 млн.

«Ми хочемо побачити, що вони виконають обіцяне. Після цього зможемо запропонувати Раді вилучити підприємство зі списку», — заявив високопосадовець ЄС.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.