Скорочення переробки та попиту на дизель у Китаї стримує світові ціни на нафту

Середній імпорт нафти до Китаю протягом попередніх п’яти років становив близько 12 млн барелів на добу, однак у червні 2026 року країна закупила лише приблизно 7 млн барелів на добу.
За оцінкою Energy Aspects, скорочення завантаження китайських НПЗ забезпечило близько 60% загального падіння імпорту на 5 млн барелів на добу у період від кінця лютого до кінця червня. Зниження відбулося після того, як уряд обмежив експорт бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.
Внутрішній попит на дизель також скоротився через перенесення інфраструктурних проєктів та розширення використання електричних вантажівок і вантажного транспорту на зрідженому природному газі.
Джерело: Термінал. За матеріалами: Reuters Breakingviews.