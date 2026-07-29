Нафта подорожчала майже на 8% після нової ескалації на Близькому Сході

Обновлено: Июль 29, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Нафта подорожчала майже на 8% після нової ескалації на Близькому Сході

29 липня 2026 року Reuters повідомило про різке зростання нафтових котирувань після поновлення ударів на Близькому Сході та даних про скорочення запасів нафти у США. Brent подорожчала на $6,65, або 7,91%, до $90,74 за барель, WTI — на $5,20, або 6,56%, до $84,46 за барель. Для ринку бензинів це базовий ціновий сигнал, оскільки сировинна складова напряму впливає на вартість переробки й гуртових партій нафтопродуктів.

Ринок одночасно відреагував на військові ризики, низькі запаси та очікування щодо ОПЕК+

За даними Reuters, США та Саудівська Аравія 29 липня завдали ударів по підтримуваних Іраном групах в Іраку, пов’язавши їх із атаками дронів на саудівські нафтові об’єкти. Іран заявив про обстріли суден у Ормузькій протоці та баз США в Йорданії. На цьому тлі ціна Brent закріпилася вище $90 за барель.

Додатковий ціновий тиск створили дані Управління енергетичної інформації США: комерційні запаси нафти в країні зменшилися на 7,2 млн барелів до 404,5 млн барелів, найнижчого рівня з 2018 року. Опитані аналітики очікували скорочення лише на 1,3 млн барелів.

Reuters також повідомило, що ОПЕК+ може зупинити подальше збільшення видобутку на три місяці, починаючи з жовтня, після завершення запланованого повернення барелів, раніше вилучених із ринку в межах добровільних скорочень.

Джон Кілдафф, партнер Again Capital: «Ринок швидко закладає підвищений ризик для постачання в регіоні».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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