Нафта подорожчала майже на 8% після нової ескалації на Близькому Сході

29 липня 2026 року Reuters повідомило про різке зростання нафтових котирувань після поновлення ударів на Близькому Сході та даних про скорочення запасів нафти у США. Brent подорожчала на $6,65, або 7,91%, до $90,74 за барель, WTI — на $5,20, або 6,56%, до $84,46 за барель. Для ринку бензинів це базовий ціновий сигнал, оскільки сировинна складова напряму впливає на вартість переробки й гуртових партій нафтопродуктів.

Ринок одночасно відреагував на військові ризики, низькі запаси та очікування щодо ОПЕК+

За даними Reuters, США та Саудівська Аравія 29 липня завдали ударів по підтримуваних Іраном групах в Іраку, пов’язавши їх із атаками дронів на саудівські нафтові об’єкти. Іран заявив про обстріли суден у Ормузькій протоці та баз США в Йорданії. На цьому тлі ціна Brent закріпилася вище $90 за барель.

Додатковий ціновий тиск створили дані Управління енергетичної інформації США: комерційні запаси нафти в країні зменшилися на 7,2 млн барелів до 404,5 млн барелів, найнижчого рівня з 2018 року. Опитані аналітики очікували скорочення лише на 1,3 млн барелів.

Reuters також повідомило, що ОПЕК+ може зупинити подальше збільшення видобутку на три місяці, починаючи з жовтня, після завершення запланованого повернення барелів, раніше вилучених із ринку в межах добровільних скорочень.

Джон Кілдафф, партнер Again Capital: «Ринок швидко закладає підвищений ризик для постачання в регіоні».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.