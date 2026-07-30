Канадська нафта вперше з початку 2025 року прямує до Японії на тлі дефіциту близькосхідного ресурсу

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Канадська нафта вперше з початку 2025 року прямує до Японії на тлі дефіциту близькосхідного ресурсу

Партія канадської нафти прямує до Японії — це перше таке постачання з початку 2025 року. За даними відстеження суден, вантаж іде з Ванкувера через трубопровідну систему Trans Mountain, а японські НПЗ шукають альтернативи близькосхідній нафті через порушення руху через Ормузьку протоку.

Головна теза: воєнні ризики змінюють маршрути сировини для НПЗ і посилюють роль альтернативних джерел нафти

Reuters повідомило, що судно Freedom Glory під прапором Маршаллових островів, танкер класу Aframax із місткістю до 750 тис. барелів нафти, завантажило нафту, транспортовану трубопроводом Trans Mountain до Ванкувера, і прямувало до Кііре в Японії.

За даними Kpler і LSEG, судно було зафрахтоване Exxon Mobil, а вантаж купила найбільша японська нафтопереробна компанія Eneos. Trans Mountain доставляє нафту з Альберти до Ванкувера, звідки її можна експортувати морем.

Reuters зазначило, що японські НПЗ диверсифікують постачання після того, як війна між США та Іраном обмежила рух близькосхідної нафти через Ормузьку протоку. Частка експорту до Азії з Ванкувера через TMX у 2026 році зросла приблизно до 77% від загального нафтового експорту з Ванкувера проти близько 51% у 2024 році.

Річард Ро, старший аналітик Kpler: «Поновлені закупівлі TMX-нафти Японією підкреслюють зростання ролі Канади в азійській імпортній стратегії».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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