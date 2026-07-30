Канадська нафта вперше з початку 2025 року прямує до Японії на тлі дефіциту близькосхідного ресурсу

Партія канадської нафти прямує до Японії — це перше таке постачання з початку 2025 року. За даними відстеження суден, вантаж іде з Ванкувера через трубопровідну систему Trans Mountain, а японські НПЗ шукають альтернативи близькосхідній нафті через порушення руху через Ормузьку протоку.

Головна теза: воєнні ризики змінюють маршрути сировини для НПЗ і посилюють роль альтернативних джерел нафти

Reuters повідомило, що судно Freedom Glory під прапором Маршаллових островів, танкер класу Aframax із місткістю до 750 тис. барелів нафти, завантажило нафту, транспортовану трубопроводом Trans Mountain до Ванкувера, і прямувало до Кііре в Японії.

За даними Kpler і LSEG, судно було зафрахтоване Exxon Mobil, а вантаж купила найбільша японська нафтопереробна компанія Eneos. Trans Mountain доставляє нафту з Альберти до Ванкувера, звідки її можна експортувати морем.

Reuters зазначило, що японські НПЗ диверсифікують постачання після того, як війна між США та Іраном обмежила рух близькосхідної нафти через Ормузьку протоку. Частка експорту до Азії з Ванкувера через TMX у 2026 році зросла приблизно до 77% від загального нафтового експорту з Ванкувера проти близько 51% у 2024 році.

Річард Ро, старший аналітик Kpler: «Поновлені закупівлі TMX-нафти Японією підкреслюють зростання ролі Канади в азійській імпортній стратегії».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.