США запровадили нові санкції проти структур і танкерів, пов’язаних з Іраном

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , , , ,

США запровадили нові санкції проти структур і танкерів, пов’язаних з Іраном

США запровадили новий пакет санкцій, спрямований проти спроб Ірану монетизувати транзит через Ормузьку протоку. Під обмеження потрапили 10 структур і ще вісім танкерів, повідомило Міністерство фінансів США.

Головна теза: санкції посилюють тиск на морську логістику навколо Ормузу та тіньовий танкерний флот

За даними Reuters, шість із десяти структур, які потрапили під санкції, були розташовані в Китаї. Санкції стосуються, зокрема, Persian Gulf Marine Insurance Co та HormuzSafe Marine Services Authority. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США заявило, що ці компанії були важливими для схеми отримання цифрових активів та інших доходів із суден, які проходять Ормузьку протоку через різні страхові поліси.

Reuters зазначило, що санкції були оголошені після заяви президента США Дональда Трампа про готовність завдати жорсткого удару по Ірану, а також після повідомлення американських військових про перехоплення балістичних ракет, запущених у бік сил США на Близькому Сході.

З початку 2026 року OFAC, за даними Reuters, уже запровадило санкції проти понад 100 суден, пов’язаних із тіньовим флотом Ірану, який використовувався для збереження нафтових доходів попри міжнародні обмеження.

Міністр фінансів США Скотт Бессент: «США не дозволять Ірану тримати глобальну торгівлю в заручниках».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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