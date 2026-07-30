США запровадили нові санкції проти структур і танкерів, пов’язаних з Іраном

США запровадили новий пакет санкцій, спрямований проти спроб Ірану монетизувати транзит через Ормузьку протоку. Під обмеження потрапили 10 структур і ще вісім танкерів, повідомило Міністерство фінансів США.

Головна теза: санкції посилюють тиск на морську логістику навколо Ормузу та тіньовий танкерний флот

За даними Reuters, шість із десяти структур, які потрапили під санкції, були розташовані в Китаї. Санкції стосуються, зокрема, Persian Gulf Marine Insurance Co та HormuzSafe Marine Services Authority. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США заявило, що ці компанії були важливими для схеми отримання цифрових активів та інших доходів із суден, які проходять Ормузьку протоку через різні страхові поліси.

Reuters зазначило, що санкції були оголошені після заяви президента США Дональда Трампа про готовність завдати жорсткого удару по Ірану, а також після повідомлення американських військових про перехоплення балістичних ракет, запущених у бік сил США на Близькому Сході.

З початку 2026 року OFAC, за даними Reuters, уже запровадило санкції проти понад 100 суден, пов’язаних із тіньовим флотом Ірану, який використовувався для збереження нафтових доходів попри міжнародні обмеження.

Міністр фінансів США Скотт Бессент: «США не дозволять Ірану тримати глобальну торгівлю в заручниках».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.