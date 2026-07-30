Танкери із 1,7 млн барелів саудівської нафти пройшли Червоне море з вимкненими транспондерами

Обновлено: Июль 30, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Танкери із 1,7 млн барелів саудівської нафти пройшли Червоне море з вимкненими транспондерами

Два танкери із саудівською нафтою для індійських НПЗ вимкнули системи автоматичної ідентифікації та пройшли протоку Баб-ель-Мандеб без публічного відстеження. Такий маршрут обрали після оголошення хуситами блокади саудівських перевезень і атак на інші судна.

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Танкер класу Suezmax Amazon, зафрахтований Indian Oil Corporation, завантажив у саудівському порту Янбу 1 млн барелів нафти. Танкер Aframax Rodos прийняв 700 тис. барелів для Mangalore Refinery and Petrochemicals.

Після завантаження приблизно 20 липня судна спочатку рушили на північ у напрямку Суецького каналу, але близько 22 липня вимкнули транспондери автоматичної ідентифікаційної системи та змінили курс на південь. Після цього вони залишили Червоне море через протоку Баб-ель-Мандеб.

Обидва судна перебувають під управлінням грецької Dynacom Tankers. Транспондери вимкнули після того, як два інші судна цього оператора — Kavomaleas і Acheloos — були уражені снарядами. Dynacom не надала оперативного коментаря Reuters.

Rodos очікують у порту Мангалур 1 серпня, Amazon має прибути до Ченнаї на початку серпня. Індійські НПЗ після атак на саудівські танкери частіше купують нафту з доставкою продавцем. MRPL у новому тендері вимагає використовувати маршрути, які оминають Червоне море та Ормузьку протоку.

«Власник вимкнув транспондери суден із міркувань безпеки, і тепер судна прямують до Індії», — повідомило Reuters джерело, безпосередньо обізнане із ситуацією.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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