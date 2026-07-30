Україна повідомила про удари по двох великих російських НПЗ

Удари 29 липня спричинили пожежі на НПЗ у Пермському краї та Рязанській області росії. За українськими даними, сукупна річна потужність цих підприємств становить близько 220 млн барелів нафти. Associated Press наголосило, що не змогло незалежно підтвердити всі заявлені наслідки атак.

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Associated Press в оновленому 29 липня матеріалі повідомило про удари по нафтопереробному заводу компанії «Лукойл» у Пермському краї та НПЗ у Рязанській області. За заявами Служби безпеки України та Генерального штабу, на обох підприємствах виникли пожежі.

Пермський об’єкт розташований більш ніж за 1 500 км від України, а Рязанський НПЗ — приблизно за 400 км від кордону. За українськими оцінками, два заводи разом мають річну потужність переробки близько 220 млн барелів нафти.

AP зазначило, що незалежна перевірка заяв про масштаби пошкоджень на момент публікації була неможливою. Губернатор Рязанської області Павло Малков підтвердив займання на неназваних промислових об’єктах після падіння уламків безпілотників, але не назвав конкретних підприємств.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Associated Press.