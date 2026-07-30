Запаси нафти у США впали на 7,2 млн барелів, бензин лишився нижче сезонної норми

29 липня 2026 року Управління енергетичної інформації США опублікувало Weekly Petroleum Status Report за тиждень, що завершився 24 липня. За даними EIA, комерційні запаси нафти без урахування стратегічного резерву знизилися до 404,5 млн барелів. Wall Street Journal уточнив, що це приблизно на 7% нижче п’ятирічного середнього рівня для цієї пори року.

Високе завантаження НПЗ і низькі запаси посилюють чутливість ринку бензинів до нових збоїв

EIA вказало дату релізу — 29 липня 2026 року, а звіт охоплює тиждень до 24 липня. За матеріалом Wall Street Journal, запаси нафти скоротилися на 7,2 млн барелів до 404,5 млн барелів, тоді як аналітики, опитані виданням, очікували зниження лише на 600 тис. барелів.

Видання також повідомило, що видобуток нафти у США залишався стабільним на рівні 13,8 млн барелів на добу. Скорочення запасів пояснювалося нижчим імпортом, більшим експортом і збільшенням переробки на НПЗ.

За даними Wall Street Journal, запаси бензину становили 211,3 млн барелів і були приблизно на 6% нижчими за п’ятирічний середній рівень. Це важливо для ринку моторного пального, оскільки низькі запаси у сезон високого попиту зменшують запас міцності перед ціновими або логістичними шоками.

Джерело: Terminal. За матеріалами: U.S. Energy Information Administration, The Wall Street Journal.