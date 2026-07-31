Казахстан розглядає перероблення російської нафти з поверненням частини пального до росії

Обновлено: Июль 31, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Казахстан розглядає перероблення російської нафти з поверненням частини пального до росії

Казахстан і росія ведуть переговори про постачання російської нафти на казахстанські НПЗ. Частину вироблених нафтопродуктів планують реалізувати в Казахстані, а частину — повернути до росії, де після атак на НПЗ виник гострий дефіцит пального в окремих регіонах.

Казахстанські переробні потужності можуть бути використані для часткового заміщення втрат російського виробництва

Міністерство енергетики Казахстану 30 липня підтвердило Reuters переговори про перероблення нафти російського походження. Отримані нафтопродукти планується продавати на внутрішньому ринку Казахстану та частково експортувати до росії.

Міністерство пояснило переговори необхідністю забезпечити стабільне завантаження казахстанських НПЗ і внутрішнє постачання пального. Обсяги сировини, умови перероблення та перелік підприємств, які можуть долучитися до схеми, не розкриваються. Конкретні напрямки постачання готової продукції мають визначати учасники ринку.

росія зіткнулася з гострим дефіцитом пального в низці регіонів після серії атак на НПЗ. У липні було уражено, зокрема, Омський НПЗ — найбільший російський завод, розташований поблизу кордону з Казахстаном.

Казахстан забезпечує близько 2% світового добового постачання нафти. Країна вже почала спрямовувати окремі партії нафтопродуктів до росії, однак точні обсяги Reuters не навело.

«Тривають переговори щодо перероблення нафти російського походження з подальшим продажем отриманої продукції в Казахстані та експортом частини виробленого обсягу до російської федерації», — повідомило Міністерство енергетики Казахстану.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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