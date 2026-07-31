Оман запропонував Ірану план навігації в Ормузькій протоці за моделлю Малаккської протоки

Оманська влада представила Тегерану план навігації в Ормузькій протоці. Документ підтримали країни Перської затоки, а його модель побудована за прикладом Малаккської протоки.

Добровільні збори пропонують спрямувати на захист довкілля

Під час зустрічі з іранськими чиновниками у вівторок Оман представив план навігації в Ормузькій протоці. Згідно з пропозицією, транзитні збори мають бути добровільними.

Кошти від таких зборів планується використовувати для захисту навколишнього середовища. У вхідному матеріалі зазначено, що план підтриманий країнами Перської затоки та розроблений за моделлю Малаккської протоки.

Для нафтового ринку ця ініціатива важлива через роль Ормузької протоки як одного з ключових маршрутів морського транспортування нафти та нафтопродуктів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.