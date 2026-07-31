Переговори Оману та Ірану щодо Ормузької протоки стають ключовим фактором для нафтового ринку

Нафтові ринки реагують не лише на переговори США та Ірану. За наведеними даними, перемовини Оману з Іраном можуть бути не менш важливими для відновлення навігації в Ормузькій протоці.

Brent торгується близько $87 за барель

Нафтові ринки продовжують реагувати на заяви Дональда Трампа. Його коментарі про «хороші переговори» між США та Іраном надіслали тимчасово ведмежий сигнал. Ведмежий сигнал означає очікування зниження ціни або послаблення ринку.

Однак переговори між Оманом та Іраном можуть мати не менше значення. ЗМІ повідомляють, що країни Перської затоки об’єдналися навколо пропозиції про добровільну плату за прохід для припинення блокади Ормузької протоки.

На цьому тлі ICE Brent торгується близько $87 за барель в очікуванні наступного великого геополітичного кроку.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Oilprice.com.