Втрата близько 6% світової переробки підняла маржу виробництва пального до рекордних рівнів

Воєнні удари по НПЗ, обмеження судноплавства та скорочення переробки в Азії вилучили зі світового ринку близько 5 млн барелів на добу виробництва нафтопродуктів. Дефіцит бензину, дизпалива й авіаційного пального різко посилив ринкові позиції діючих НПЗ.

Вузьким місцем глобального ринку стала не лише нафта, а й спроможність переробити її на готове пальне

За аналізом Reuters Open Interest, оприлюдненим 3 серпня, сукупні обсяги переробки BP, Chevron, ExxonMobil, Shell і TotalEnergies скоротилися з 16,4 млн барелів на добу у 2005 році до 10,4 млн барелів на добу торік. Частка цих компаній у світовій переробці зменшилася приблизно з 22% до 13%.

Ефективне обмеження руху через Ормузьку протоку, атаки на НПЗ Близького Сходу, скорочення завантаження китайських підприємств і удари по російській переробній інфраструктурі знизили світову переробку приблизно на 5 млн барелів на добу, або на 6% довоєнного рівня. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у другому кварталі завантаження НПЗ у світі становило близько 78 млн барелів на добу — найменше з періоду пандемії 2020 року.

Американські НПЗ у тиждень до 24 липня працювали на 97% потужності проти довгострокового середнього рівня близько 90%. Індикативна маржа переробки BP зросла з $17 за барель у першому кварталі до $30 у другому, порівняно з $12 за барель роком раніше. Від початку третього кварталу показник у середньому становив $42 за барель.

Прибуток ExxonMobil у downstream-сегменті досяг $5,5 млрд, найвищого рівня з 2022 року. Chevron отримала $4,9 млрд, а Shell — $2,5 млрд скоригованого прибутку у продуктовому сегменті. Мережа НПЗ Shell у кварталі працювала із завантаженням 102%.

За оцінкою Управління енергетичної інформації США, світові нафтові запаси у другому кварталі скорочувалися темпом 5,1 млн барелів на добу, а у третьому можуть зменшитися ще на 2,2 млн барелів на добу. Відновлення запасів бензину, дизпалива та авіаційного пального потребуватиме тривалого часу, тоді як ремонт пошкоджених НПЗ може тривати від кількох місяців до кількох років.

Переробний сегмент спрацював «винятково», — заявив генеральний директор TotalEnergies Патрік Пуянне.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters Open Interest.