Австралія завершила програму зниження паливного акцизу та посилила контроль за цінами

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Австралія завершила програму зниження паливного акцизу та посилила контроль за цінами

Тимчасова знижка на паливний акциз в Австралії припинила діяти 3 серпня. Уряд доручив Австралійській комісії з питань конкуренції та захисту споживачів посилити моніторинг цін. Постачальникам і АЗС заборонено використовувати повернення стандартної ставки як підставу для неправдивого, оманливого або необґрунтованого підвищення роздрібних цін.

Після завершення податкової пільги уряд перейшов від прямого стримування цін до посиленого антимонопольного контролю

Австралійський уряд спочатку знизив паливний акциз на 32 австралійські центи за літр на три місяці. Після завершення цього періоду підтримку продовжили ще на місяць за половинною ставкою — 16 центів за літр. Із 3 серпня пільга та знижка на плату для користувачів великовантажного автотранспорту припинили діяти.

Міністр фінансів Австралії Джим Чалмерс повідомив, що звернувся до Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту споживачів із вимогою посилити нагляд за цінами найближчими днями. За неправдиву або оманливу поведінку чи антиконкурентні практики АЗС і постачальникам загрожує штраф до 100 млн австралійських доларів за кожне порушення.

«Повернення акцизу до звичайного рівня не може бути прикриттям для необґрунтованого підвищення цін», — заявив Джим Чалмерс.

За словами міністра, наприкінці березня бензин у великих містах коштував понад 250 австралійських центів за літр, а дизпаливо — понад 320 центів. На початку серпня бензин коштував близько 190 центів, а дизпаливо — 230–240 центів за літр.

Чалмерс зазначив, що ціни зросли протягом останніх тижнів через погіршення ситуації на Близькому Сході, але залишалися істотно нижчими за рівні, зафіксовані під час запровадження пільги. Уряд не планував повторно вводити знижку, хоча заявив, що продовжить переглядати політику за умов глобальної невизначеності.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Treasury Ministers of Australia.

Автор:

(Всего статей: 3354)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: