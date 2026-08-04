Австралія завершила програму зниження паливного акцизу та посилила контроль за цінами

Тимчасова знижка на паливний акциз в Австралії припинила діяти 3 серпня. Уряд доручив Австралійській комісії з питань конкуренції та захисту споживачів посилити моніторинг цін. Постачальникам і АЗС заборонено використовувати повернення стандартної ставки як підставу для неправдивого, оманливого або необґрунтованого підвищення роздрібних цін.

Після завершення податкової пільги уряд перейшов від прямого стримування цін до посиленого антимонопольного контролю

Австралійський уряд спочатку знизив паливний акциз на 32 австралійські центи за літр на три місяці. Після завершення цього періоду підтримку продовжили ще на місяць за половинною ставкою — 16 центів за літр. Із 3 серпня пільга та знижка на плату для користувачів великовантажного автотранспорту припинили діяти.

Міністр фінансів Австралії Джим Чалмерс повідомив, що звернувся до Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту споживачів із вимогою посилити нагляд за цінами найближчими днями. За неправдиву або оманливу поведінку чи антиконкурентні практики АЗС і постачальникам загрожує штраф до 100 млн австралійських доларів за кожне порушення.

«Повернення акцизу до звичайного рівня не може бути прикриттям для необґрунтованого підвищення цін», — заявив Джим Чалмерс.

За словами міністра, наприкінці березня бензин у великих містах коштував понад 250 австралійських центів за літр, а дизпаливо — понад 320 центів. На початку серпня бензин коштував близько 190 центів, а дизпаливо — 230–240 центів за літр.

Чалмерс зазначив, що ціни зросли протягом останніх тижнів через погіршення ситуації на Близькому Сході, але залишалися істотно нижчими за рівні, зафіксовані під час запровадження пільги. Уряд не планував повторно вводити знижку, хоча заявив, що продовжить переглядати політику за умов глобальної невизначеності.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Treasury Ministers of Australia.