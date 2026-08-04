Бензин у Великій Британії подорожчав до 160,85 пенса за літр попри падіння Brent

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Бензин у Великій Британії подорожчав до 160,85 пенса за літр попри падіння Brent

Роздрібні ціни на пальне у Великій Британії 3 серпня продовжили зростати, хоча нафтові котирування різко знизилися. Бензин досяг найвищого рівня від початку війни з Іраном, а дизпаливо перевищило 180 пенсів за літр.

Зниження вартості нафти ще не передалося британському роздрібному ринку, який реагує на попереднє подорожчання сировини та пального

За даними автомобільної організації RAC, середня ціна бензину 3 серпня піднялася до 160,85 пенса за літр, перевищивши попередній максимум, зафіксований у п’ятницю. Дизпаливо коштувало понад 180 пенсів за літр уперше з 9 червня.

Від мінімуму 150,59 пенса за літр 6 липня бензин подорожчав більш ніж на 10 пенсів, або на 7%. Дизпаливо додало 15,8 пенса, або близько 10%, майже повністю нівелювавши червневе зниження на 16,6 пенса — найбільше місячне падіння за історію спостережень RAC.

Організація очікує, що ціни на АЗС можуть почати стабілізуватися протягом тижня. Водночас RAC припустила, що дизпаливо здатне подорожчати до 185 пенсів за літр упродовж наступного тижня.

На нафтовому ринку ситуація була протилежною. До обіду Brent подешевшала на 5%, до $83,47 за барель, а впродовж торгів падіння сягало 7,3% — до $81,55. WTI втратила понад 5% і торгувалася близько $79,47 за барель. Причиною стало рішення США відкласти нові удари по Ірану та заяви про можливі переговори, які Тегеран заперечив.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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