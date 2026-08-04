Бензин у Великій Британії подорожчав до 160,85 пенса за літр попри падіння Brent

Роздрібні ціни на пальне у Великій Британії 3 серпня продовжили зростати, хоча нафтові котирування різко знизилися. Бензин досяг найвищого рівня від початку війни з Іраном, а дизпаливо перевищило 180 пенсів за літр.

Зниження вартості нафти ще не передалося британському роздрібному ринку, який реагує на попереднє подорожчання сировини та пального

За даними автомобільної організації RAC, середня ціна бензину 3 серпня піднялася до 160,85 пенса за літр, перевищивши попередній максимум, зафіксований у п’ятницю. Дизпаливо коштувало понад 180 пенсів за літр уперше з 9 червня.

Від мінімуму 150,59 пенса за літр 6 липня бензин подорожчав більш ніж на 10 пенсів, або на 7%. Дизпаливо додало 15,8 пенса, або близько 10%, майже повністю нівелювавши червневе зниження на 16,6 пенса — найбільше місячне падіння за історію спостережень RAC.

Організація очікує, що ціни на АЗС можуть почати стабілізуватися протягом тижня. Водночас RAC припустила, що дизпаливо здатне подорожчати до 185 пенсів за літр упродовж наступного тижня.

На нафтовому ринку ситуація була протилежною. До обіду Brent подешевшала на 5%, до $83,47 за барель, а впродовж торгів падіння сягало 7,3% — до $81,55. WTI втратила понад 5% і торгувалася близько $79,47 за барель. Причиною стало рішення США відкласти нові удари по Ірану та заяви про можливі переговори, які Тегеран заперечив.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.