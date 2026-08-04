Довідкова ціна автогазу в Португалії знизилася до €0,683 за літр

Обновлено: Август 04, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Довідкова ціна автогазу в Португалії знизилася до €0,683 за літр

Португальська ENSE 3 серпня знизила довідкову ціну автомобільного LPG до €0,683 за літр — на 1,3% порівняно з 31 липня. Пропан подешевшав до €1,063 за кг, тоді як бутан подорожчав до €1,186 за кг. Опубліковані показники не є роздрібними цінами: вони не включають ПДВ, торговельну маржу та витрати на доставку до місця продажу.

Автогаз за тиждень подешевшав на 4,3%

Національна організація енергетичного сектору Португалії ENSE встановила на 3 серпня довідкову ціну LPG Auto на рівні €0,683 за літр. 31 липня показник становив €0,692 за літр, тому зниження за один робочий день дорівнювало €0,009 за літр, або 1,3%.

Порівняно з 27 липня, коли довідкова ціна автогазу дорівнювала €0,714 за літр, показник зменшився на €0,031 за літр, або 4,3%. Найвищого значення протягом оприлюдненого періоду автогаз досяг 27 липня, а найнижчого — 3 серпня.

Продукт 27 липня 31 липня 3 серпня Зміна до 31 липня
Автогаз €0,714/л €0,692/л €0,683/л −1,3%
Пропан €1,128/кг €1,079/кг €1,063/кг −1,5%
Бутан €1,207/кг €1,175/кг €1,186/кг +0,9%

Пропан продовжив дешевшати, а бутан скоригувався вгору

Довідкова ціна пропану 3 серпня знизилася на €0,016 за кг порівняно з 31 липня — до €1,063 за кг. Відносне зниження становило 1,5%. Порівняно з 27 липня пропан подешевшав на €0,065 за кг, або 5,8%.

Бутан продемонстрував іншу денну динаміку. Його ціна підвищилася з €1,175 до €1,186 за кг, тобто на €0,011 за кг, або 0,9%. Водночас показник залишився на €0,021 за кг, або 1,7%, нижчим за рівень 27 липня.

Розбіжність між денними змінами пропану й бутану не дає підстав говорити про єдиний ціновий напрямок для всіх складових LPG. Проте зниження автогазу та пропану підтверджує продовження корекції частини європейських індикаторів після липневого періоду, коли здешевлення ресурсу поєднувалося зі зростанням витрат морської логістики LPG.

Показники ENSE не є цінами на АЗС

ENSE розраховує довідкові ціни з урахуванням міжнародних котирувань нафтопродуктів, операційних витрат португальського ринку та компонента біопального, який із 2025 року включено до формули для автомобільного LPG.

Водночас із розрахунку виключено доставку до місць продажу, торговельну маржу та податок на додану вартість. Для пропану й бутану в балонах також не враховується вартість тари. Тому показники характеризують зміну базової вартості ресурсу, але не визначають кінцеву суму, яку споживач сплачує на АЗС або за балон.

Джерела: ENSE — Reference Prices.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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